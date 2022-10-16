SİYASET
16 Ekim 2022 - 13:31

Emeklilerin bayram ikramiyeleri geçmişe dönük faiziyle ödenecek!

Emekli vatandaşların dini bayramlarda aldıkları emekli ikramiyeleri hakkında yeni bir karar alındı. Akbank'ın yaptığı duyuruda emekli müşterilerine daha önce alamadıkları emeklilik ikramiyelerinin faizli olarak ödeneceği belirtildi.

SİYASET
16 Ekim 2022 - 13:31
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Emeklilerin bayram ikramiyeleri geçmişe dönük faiziyle ödenecek!


Akbank emekli müşterilerinin bir süredir devam ettirdikleri davası sonuç verdi. Akbank emeklileri önceki bayram ikramiyelerini faizi ile birlikte almaya hak kazandı.

AKBANK'TAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Emeklilerin bayram ikramiyeleri geçmişe dönük faiziyle ödenecek

Akbank'ın sosyal güvencesi Aksandık’tan emekli müşterileri için hazırlanan bayram ikramiyesi ödeneği hakkında yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



“Değerli Emeklilerimiz, 2018-2022 yılları arasında siz değerli emeklilerimize yasal hakları geçmişe dönük olarak geriye dönük yasal faiziyle bayram ikramiyeleri ödeneği ödenmesine karar verilmiş olup, SGK uygulamasına karşılık paralel olarak ödemelerin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğinin planlanmıştır.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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