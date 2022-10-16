Emeklilerin bayram ikramiyeleri geçmişe dönük faiziyle ödenecek!







AKBANK'TAN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI











Akbank emekli müşterilerinin bir süredir devam ettirdikleri davası sonuç verdi. Akbank emeklileri önceki bayram ikramiyelerini faizi ile birlikte almaya hak kazandı.Akbank'ın sosyal güvencesi Aksandık’tan emekli müşterileri için hazırlanan bayram ikramiyesi ödeneği hakkında yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Değerli Emeklilerimiz, 2018-2022 yılları arasında siz değerli emeklilerimize yasal hakları geçmişe dönük olarak geriye dönük yasal faiziyle bayram ikramiyeleri ödeneği ödenmesine karar verilmiş olup, SGK uygulamasına karşılık paralel olarak ödemelerin Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğinin planlanmıştır.