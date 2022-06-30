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EKONOMİ
30 Haziran 2022 - 12:06

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 yılı Kurban Bayramında emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz tarihleri arasında yatırılacağının müjdesi verildi.

EKONOMİ
30 Haziran 2022 - 12:06
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Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belirlendi


Bayram öncesinde emeklilere ödenene bayram ikramiyelerinin bu bayramda nezaman hesaplara yatırılacağı merak konusuydu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 Kurban Bayramında emeklilere ödenecek olan ikramiyeler SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7  Temmuz'da ödeneceği belirtildi.Öte yandan  Emekli Sandığı'na bağlı olan kişilere ikramiyeler ise  2-5 Temmuz tarihleri arasında yatırılacağı belirtildi.


İkramiyeler nekadar olacak
Ramazan Bayramı'nda emeklilerimize 1.100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.Kurban Bayramında ödenecek ikramiyenin de aynı olması bekleniyor. 



2018 yılında başladı
Emekliler için yatırılan ikramiye uygulaması ilk 2018 yılında başlamıştı.Dört senedir her yıl iki bayramda olmak üzere emeklilere ikramiyeler  ödeniyor.
 

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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