Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri belirlendi

Bayram öncesinde emeklilere ödenene bayram ikramiyelerinin bu bayramda nezaman hesaplara yatırılacağı merak konusuydu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 Kurban Bayramında emeklilere ödenecek olan ikramiyeler SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da ödeneceği belirtildi.Öte yandan Emekli Sandığı'na bağlı olan kişilere ikramiyeler ise 2-5 Temmuz tarihleri arasında yatırılacağı belirtildi.
İkramiyeler nekadar olacak
Ramazan Bayramı'nda emeklilerimize 1.100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.Kurban Bayramında ödenecek ikramiyenin de aynı olması bekleniyor.
2018 yılında başladı
Emekliler için yatırılan ikramiye uygulaması ilk 2018 yılında başlamıştı.Dört senedir her yıl iki bayramda olmak üzere emeklilere ikramiyeler ödeniyor.