Emeklilerin beklediği promosyon haberi geldi! O banka en yüksek miktarı dağıtacak

İş Bankası, yapmakta olduğu kampanyaları duyururken emeklilere sevindirici haber geldi. Gelen son dakika haberine bakılarak emeklilere 7.500 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Emeklilere verilecek olan promosyon ödemelerine ilişkin merak edilenler haberimizde.
İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ-3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL,
-3.500 - 7.499 TL aralığında olan emekli maaşlarına 5.250 TL, -7.500 - 9.999 TL aralığında olan maaşlara 6.750 TL, -10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara yatırılacak olan promosyon ödemesi ise 7.500 TL olarak belirlendi.