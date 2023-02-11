Finans
11 Şubat 2023 - 09:45

Emeklilerin beklediği promosyon haberi geldi! O banka en yüksek miktarı dağıtacak

Emekli vatandaşların beklediği haber geldi. İş Bankası son dakika açıklamasını yaparken 7.500 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Emekli promosyon alma şartları nelerdir, kimler yararlanabilir? İşte, emekli promosyon ödemelerine ilişkin detaylar haberimizde yer almaktadır.

Finans
11 Şubat 2023 - 09:45
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Emeklilerin beklediği promosyon haberi geldi! O banka en yüksek miktarı dağıtacak
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İş Bankası, yapmakta olduğu kampanyaları duyururken emeklilere sevindirici haber geldi. Gelen son dakika haberine bakılarak emeklilere 7.500 TL ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Emeklilere verilecek olan promosyon ödemelerine ilişkin merak edilenler haberimizde.

İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON ÖDEMELERİ

-3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 4.500 TL,



-3.500 - 7.499 TL aralığında olan emekli maaşlarına 5.250 TL,

-7.500 - 9.999 TL aralığında olan maaşlara 6.750 TL,

-10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara yatırılacak olan promosyon ödemesi ise 7.500 TL olarak belirlendi.

İş Bankası emekli promosyon ödemesi

İŞ BANKASI 7.500 TL ÖDEMESİ

İş Bankası'nın üst limiti 7.500 TL olan promosyonlarından yararlanmak için mobil, dijital bankacılık ya da banka şubesi ile yüz yüze görüşme yapılarak başvurularda bulunabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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