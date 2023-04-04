Emeklilerin beklediği takvim burada! Zamlı maaşlar o tarihte hesaplara yatacak: TCKN son hanesine göre...

EYT ile emeklilik için aynı anda milyonlarca kişi başvuru yaparken prim ödemeleri, sigortalılık süresi gibi şartlara uygunluk bakıldığında yaş beklemeden emekli olma fırsatı sunuldu. Çalışma Bakanı, açıklamalarda bulunurken emeklilere yapılacak toplu ödemeleri açıkladı. EYT başvuruları yapanların akıllarında oluşan soru işaretleri üzerine maaş bağlama işlemleri hızlı şekilde tamamlayarak başvurular için aylıklar hesaplara geçmeye başladı.
EYT'LİLERİN EMEKLİ MAAŞLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin maaşlarına dair açıklamalar yaparken aylık bağlama tarihi olduğunu duyururken hangi ayda bağlandıysa o ay içerisinde ödemeler hesaplarda yer alır. Başvuru tarihi mart ayı içerisinde olduysa bu kişinin ödemesi Nisan ayını bulur.