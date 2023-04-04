Finans
04 Nisan 2023 - 16:30

Emeklilerin beklediği takvim burada! Zamlı maaşlar o tarihte hesaplara yatacak: TCKN son hanesine göre...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emeklilik başvuruları başlarken SGK'nın üzerinde iş yükü arttırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklamalar gelirken emeklilik için beklenen takvim geldi. Emeklilere yüksek oranda zam açıklaması gelirken ödemelerin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu.

Finans
04 Nisan 2023 - 16:30
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Emeklilerin beklediği takvim burada! Zamlı maaşlar o tarihte hesaplara yatacak: TCKN son hanesine göre...
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EYT ile emeklilik için aynı anda milyonlarca kişi başvuru yaparken prim ödemeleri, sigortalılık süresi gibi şartlara uygunluk bakıldığında yaş beklemeden emekli olma fırsatı sunuldu. Çalışma Bakanı, açıklamalarda bulunurken emeklilere yapılacak toplu ödemeleri açıkladı. EYT başvuruları yapanların akıllarında oluşan soru işaretleri üzerine maaş bağlama işlemleri hızlı şekilde tamamlayarak başvurular için aylıklar hesaplara geçmeye başladı.

EYT ödeme takvimi

EYT'LİLERİN EMEKLİ MAAŞLARI



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin maaşlarına dair açıklamalar yaparken aylık bağlama tarihi olduğunu duyururken hangi ayda bağlandıysa o ay içerisinde ödemeler hesaplarda yer alır. Başvuru tarihi mart ayı içerisinde olduysa bu kişinin ödemesi Nisan ayını bulur.

EYT EMEKLİLERİN EMEKLİ MAAŞLARI

EYT üzerinden emekli olacaklar nisan ayında ödeme aldığında bayram ikramiyelerinden faydalanabilecek. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olurken ocak zamları da maaşların üzerine eklenir. Ağustos ayı içerisinde temmuz zamları da maaşlarda yerini alır.

Mayıs ayı bitmeden başvuruda bulunacaklarda Kurban Bayramı ikramiyelerini almaya hak kazanır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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