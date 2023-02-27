Emeklilerin borç derdi bitiyor! Günde 100 TL verenin dev borçları siliniyor!

Aldıkları %30'luk maaş zammına rağmen geçim sıkıntısı çeken emekli vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerine yönelmeye başladı. Ancak bazı emekliler borçlarını ödemekte zorlanıyor ve kendilerini köşeye sıkışmış hissediyor. Bunun üzerine Aktifbank, borçlu emeklilerin borçlarını tek bir çatı altında toplamak ve borçlarını yeniden yapılandırmak için yeni bir kredi kampanyası başlattı.
Kredi Detayları ve Örnek Maliyet Tabloları
Aktifbank, maaşlarını PTT şubelerinden alan veya hesaplarını PTT'ye devredecek olan emekli vatandaşların borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için yeni emekli borç transfer kredisi kampanyasını duyurdu. Banka, kredi tutarı için üst limiti 50.000 TL, başlangıç faiz oranını %4,09 ve azami vadeyi 36 ay olarak belirledi. Aktifbank ayrıca emeklilerin aylık taksit tutarını hesaplamalarına yardımcı olmak amacıyla farklı kredi tutarları için örnek maliyet tabloları oluşturdu.