Kredi
27 Şubat 2023 - 17:00

Emeklilerin borç derdi bitiyor! Günde 100 TL verenin dev borçları siliniyor!

Aktifbank'tan Emekli Vatandaşlara Borç Transfer Kredisi

Kredi
27 Şubat 2023 - 17:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilerin borç derdi bitiyor! Günde 100 TL verenin dev borçları siliniyor!
TAKİP ETTAKİP ET


Aldıkları %30'luk maaş zammına rağmen geçim sıkıntısı çeken emekli vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için banka kredilerine yönelmeye başladı. Ancak bazı emekliler borçlarını ödemekte zorlanıyor ve kendilerini köşeye sıkışmış hissediyor. Bunun üzerine Aktifbank, borçlu emeklilerin borçlarını tek bir çatı altında toplamak ve borçlarını yeniden yapılandırmak için yeni bir kredi kampanyası başlattı.

Aktifbank Emekli Borç Transfer Kredisi

Kredi Detayları ve Örnek Maliyet Tabloları



Aktifbank, maaşlarını PTT şubelerinden alan veya hesaplarını PTT'ye devredecek olan emekli vatandaşların borçlarını yeniden yapılandırabilmeleri için yeni emekli borç transfer kredisi kampanyasını duyurdu. Banka, kredi tutarı için üst limiti 50.000 TL, başlangıç faiz oranını %4,09 ve azami vadeyi 36 ay olarak belirledi. Aktifbank ayrıca emeklilerin aylık taksit tutarını hesaplamalarına yardımcı olmak amacıyla farklı kredi tutarları için örnek maliyet tabloları oluşturdu.

Aktifbank Emekli Borç Transfer Kredisine Nasıl Başvurulur?

Emekli borç transfer kredisinden yararlanmak isteyen emekliler, internet bankacılığı ekranı ve mobil uygulama üzerinden erişilebilen N Kolay Kredi sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Emekli vatandaşlar, borçlarını Aktifbank'a transfer ederek aylık sabit bir taksit tutarı ile borçlarını kapatabilir ve birden fazla borç ödemesinin getirdiği mali yükten kurtulabilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ