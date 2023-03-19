Emeklilerin bu yıl tek kuruş borcu kalmayacak! Şartlar açıklandı: O tarihten sonra yüzde 90'ı şıp diye silinecek

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiler doğrultusuna peşin ödemelerde toplam prim borcunun yüzde 90'ı silinirken borçların taksitlenmesiyle 48 ay taksit imkanı sunuldu. Alacakların ise yüzde 50'inden vazgeçildi. Emekli sandığı borcu olanların tamamını kapsayacak olan yapılandırmalar da kimlerin yararlanacağı araştırılmaya başlandı. İşte, borçlanmalara dair detaylar... 31 Aralık 2022 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmeyen idari para cezasının aslının yüzde 50’si ile idari para cezasının uygulanmasında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Genel sağlık sigortası borcu olanların 31 Ağustos tarihine bakıldığında olan borçların peşin ya da taksitli olarak ödenmesi için gecikme zamları silinmesine karar verildi.
31 MAYIS TARİHİNİN ALTINI ÇİZDİLER
Gelir testinde ki çıkan sonuca bakılarak kişinin gelirinin, brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olduğu bilgisi verildi. Gelir testi sonucuyla beraber brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu bilgisi verildi. 31 Ağustos tarihiyle beraber prim borçlarının ödenmesiyle gecikme cezalarla beraber zamların silinmesine karar verildi. Borç yapılandırmalarından yararlanmak için 31 Mayıs tarihine kadar başvurusu yapılır. İlk taksit ödemesiyle beraber Haziran ayından itibaren ödemeler başlar.