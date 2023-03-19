Emeklilerin bu yıl tek kuruş borcu kalmayacak! Şartlar açıklandı: O tarihten sonra yüzde 90'ı şıp diye silinecek







31 MAYIS TARİHİNİN ALTINI ÇİZDİLER







48 AY TAKSİT İMKANI VERİLDİ

10 BİN TL ALTINA ÖDEME YAPILMAYACAK

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiler doğrultusuna peşin ödemelerde toplam prim borcunun yüzde 90'ı silinirken borçların taksitlenmesiyle 48 ay taksit imkanı sunuldu. Alacakların ise yüzde 50'inden vazgeçildi. Emekli sandığı borcu olanların tamamını kapsayacak olan yapılandırmalar da kimlerin yararlanacağı araştırılmaya başlandı. İşte, borçlanmalara dair detaylar... 31 Aralık 2022 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmeyen idari para cezasının aslının yüzde 50’si ile idari para cezasının uygulanmasında idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Genel sağlık sigortası borcu olanların 31 Ağustos tarihine bakıldığında olan borçların peşin ya da taksitli olarak ödenmesi için gecikme zamları silinmesine karar verildi.Gelir testinde ki çıkan sonuca bakılarak kişinin gelirinin, brüt asgari ücretin üçte birinden düşük olduğu bilgisi verildi. Gelir testi sonucuyla beraber brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu bilgisi verildi. 31 Ağustos tarihiyle beraber prim borçlarının ödenmesiyle gecikme cezalarla beraber zamların silinmesine karar verildi. Borç yapılandırmalarından yararlanmak için 31 Mayıs tarihine kadar başvurusu yapılır. İlk taksit ödemesiyle beraber Haziran ayından itibaren ödemeler başlar.Borçlarını 12-18-24-36 ve 48 ay, eşit taksitler halinde ödeyebilecek. Prim borcunun aslının ilk taksit tarihine kadar ödenmesiyle beraber uygulanan gecikme cezalarının yüzde 90'ı silinir. Yİ-ÜFE yüzde 10'u ise ödenince borcun kapatıldığı belirtilir.Yapılandırmaya başvuruda bulunanlar ana borcun üzerinden Yİ-ÜFE uygulamasında ki gecikme zamları ve cezalarının uygulanmasında 30 bine çıkartıldı. 48 eşit taksitle ödemek istediniz. 48 taksite uygulanacak katsayı oranı 1.36 olurken ödeme kolaylığı sağlandı. Borcunuzu 12 ay taksitle ödemek isterseniz de toplam borcunuz 32.700 lira olacak ve 12 ayda, aylık 2.725 lira ödeyeceksiniz.