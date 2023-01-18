Emeklilerin cebi doldu taştı! Çift değil, üç maaş birden ödenecek: Bu işlemi yapana 15.000 TL ek ödeme!

Özel bankalar emekliler için özel kredi imkanları sunmaya devam ediyor
EMEKLİLER İÇİN DÜŞÜK FAİZ ORANLARI, DÜŞÜK VADELER VE MAAŞLARININ 10 KATINA KADAR KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR
Özel bankalar, emekliler için özel kredi imkânları sunmaya devam ediyor. Son olarak, üç ayrı özel banka emekliler için kredi imkânı sunuyor. Bu imkânda düşük vade ve faiz oranları ile kredi alma seçenekleri sunuluyor. Emekliler maaşlarının 10 katına kadar kredi alabilecekleri bu bankalardan düşük faiz oranları ile güzel bir nakitte sahip olabiliyor.
Emekliler için bankaların sunmuş olduğu kredi imkânında iki ayrı kredi modülü bulunuyor. Bu modülde ilk seçenek maaşını o bankaya taşıyan emeklileri oluşturuyor. İkinci seçenekte ise farklı bankalardan maaş alan emeklilere yer veriliyor. Her iki seçenekte de oldukça güzel imkânlar yer alıyor. Maaş müşterisi olan emekliler daha çok kazanırken, diğer emeklilerde taksit atlama ve diğer seçeneklerden yararlanabiliyor. Örneğin Akbank, Denizbank, Albaraka Türk ve Kuveyt Türk gibi bankalar emekliler için düşük faiz oranları, düşük vadeler ve maaşlarının 10 katına kadar kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıca, taksit erteleme ve diğer avantajlarla birlikte kredi kampanyaları sunmaktadır.
Bu kredi imkânlarından yararlanmak isteyen emekliler, öncelikle bankaların mobil uygulamalarından kredi başvurusu yapmalıdır. Bu şekilde, emekliler kredi kampanyalarından yararlanabilecek ve ekstra nakit avans imkanlarından yararlanabilecektir. Emekliler için sunulan kredi imkânları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bankaların internet sitelerinde, müşteri hizmetleri birimlerinde veya şubelerinde bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, bankaların ücretsiz olarak sunmuş olduğu kredi kartları, kredi kartı avantajları ve banka promosyonları hakkında da bilgi alabilirsiniz.