Emeklilerin cebi para dolacak! Bu yöntemle her ay çifter çifter emekli maaşı ödenecek

SGK emeklileri mutlu edecek bir haber
daha duyurdu! Aynı anda 2 hatta 3 maaş alınabilecek. Çifte emekli maaşları için başvuru koşulları da netleşti. Peki, kimler aynı anda birden fazla emekli maaşı alabilecek? Birden fazla emekli maaşı almak için gereken şartlar nelerdir? İşte detaylar... Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SSK BAĞ-KUR veya memur emeklisi olan vatandaşlar için bir duyuru yapıldı. Hem emekli maaşı alıp hem de yaşamını yitiren anne babadan yetim maaşı veya vefat eden eşten dul aylığı da alınabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, aynı anda birden fazla maaş almak için aranan şartları paylaştı. Hem kadınlar hem de erkekler bu fırsattan yararlanabilecek.
AYNI ANDA BİRDEN FAZLA MAAŞ ALMAK MÜMKÜN
Eşi, annesi ya da babası vefat eden kadın ve erkeklerin aynı anda birden fazla maaş olacak şekilde 3 maaş alma hakkı bulunuyor. Aynı anda birden fazla maaş alabilmek için dikkate alınması gereken bazı detaylar mevcut. Örnek olarak bir kadın SSK'dan emekli olmuş ise ve eşi de BAĞ-KUR emeklisi ise aynı anda iki adet aylık alabiliyor. Hatta bu kadının anne ya da babası memur emeklisi ise aynı anda 3 farklı maaş alması da mümkündür. Emekli aylığı ile dul ve yetim aylığını aynı anda alabilmek için emekli vatandaşların farklı kurumlardan olması gereklidir.
ÇİFTE MAAŞ ALMA ŞARTLARI
Çifte maaştan yararlanabilmek için başvuru şartları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuruldu. Bu kapsamda aynı anda 2 ya da 3 farklı maaş almak için gereken şartlar aşağıda yer almaktadır: 2008 yılı Ekim ayından sonra yaşamını yitiren SSK'lı vatandaşın en az 5 senelik sigortasının mevcut olması ve minimum 900 gün primi ödenmiş olması gereklidir. Memur ve Bağ-Kur'lu olan eş, 2008 Ekim ayının ardından yaşamını yitirdiyse en az 1800 gün primi ödenmiş olması gereklidir. Eş çalışıyor ya da emekliyse alınan maaş, maaşın tamamı değil bir kısmı olmaktadır. Bu şekilde olan durumlarda da alınan maaş oranları değişmektedir. Bu durumda: Çalışmayan veya emekli olmayan vatandaş, yaşamını yitiren eşinin maaşının 3/4'ünü (%75) almaktadır. Çalışan veya emekli olan vatandaş, yaşamını yitiren eşinin maaşının yarısını (%50) almaktadır. Maaş alma hakkı ortaya çıkan ve maaş alma şartlarına uyan çocuklar varsa ödenecek para tutarı belli oranda paylaştırılmaktadır.
YAZILI BAŞVURUDA BULUNABİLİRSİNİZ
Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden tek seferde birden çok aylık almak istiyorsanız başvuru işlemlerinizi yazılı bir dilekçeyle birlikte yapmanız gereklidir. İlk olarak anne, baba ya da eşten vefat aylığı almayı talep eden vatandaşların doldurması gereken dilekçe Ölüm aylığı talep dilekçesidir. Bu dilekçenin doldurulmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na gereken diğer evraklarla beraber teslim edilerek başvurunuzun sonuçlanmasını bekleyebilirsiniz.