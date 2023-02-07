Emeklilerin cebi para dolacak: O tarihte 9.700 TL para ödenecek!

Yasa düzenlemesinde kademeli prim günü şartının eklenmesi üzerine, vatandaşların ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ettikleri, aynı zamanda hesaplarına yatacak olan maaşların tutarlarını da araştırmalarıyla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önderliğinde yürütülmekte olan EYT düzenleme çalışmaları son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.
EMEKLİLER MÜJDE! BU SENE CEPLERİNİZ BOŞ KALMAYACAK! ÖNCE 7 BİN 500 TL, SONRA 2 BİN 200 TL YATACAK!Yetkililer, EYT düzenlemeleri ile ilgili tüm detayları paylaştı. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Yetkililer, emeklilere maaşları haricinde arka arkaya ödemelerin yapılacağını belirtti. Ayrıca, EYT’lilerin maaşlarında prim günü, sigortalılık süresi, hizmet kolu gibi parametrelerin etkili olacağını ve herkesin farklı tutarlarda maaş alacağını açıkladı. İlk maaşların ise mart ayında yatacağını kaydetti.
İKRAMİYE ÖDEMELERİ HESAPLARA GEÇECEK!
Ocak ayının başında yüzde 30 oranında maaş zammı alan emeklilere, ikramiye müjdesi verildi. 20 Nisan tarihinde hesaplara aktarılması planlanan en az bin 100 TL olan ikramiyelerin Ramazan ve Kurban Bayramı’nda da emeklilere ulaştırılmasıyla emeklilerin maaş haricinde en az 2 bin 200 TL daha ödeme alacağı açıklandı. Aynı şekilde, EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte, emekli maaşını kamu bankasına taşıyan ve 3 yıl kalma sözü veren herkese maaş tutarına göre en az 5 bin TL’lik ek ödeme yapılacağı bildirildi.