Finans
05 Mart 2023 - 22:30

Emeklilerin cebi para dolup taşacak! Kampanya başladı: Şartı taşıyanlar 7000 TL alacak

Yapı Kredi Bankası'ndan, EYT emeklilerine promosyonlu ödeme

Finans
05 Mart 2023 - 22:30
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Emeklilerin cebi para dolup taşacak! Kampanya başladı: Şartı taşıyanlar 7000 TL alacak
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Yapı kredi Bankası, EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik hakkı kazanan emekliler için promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden emeklilere 7.000 TL'ye kadar ödeme yapacak. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra promosyon ödemesi almak için herhangi bir ek koşul bulunmuyor.

Yapı Kredi Bankası'ndan, EYT emeklilerine promosyonlu ödeme

Emekli Maaşı Tutarına Göre Ödeme Detayları



Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan promosyon ödemesi, emeklinin aldığı emekli maaşı tutarına göre değişiyor. Emekli maaşı 3.499 TL'ye kadar 4.200 TL,  3.500 TL - 7.499 TL arasına 4.900 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arasına 6.300 TL promosyon alacak. Ayrıca 10.000 TL'nin üzerinde olanlar en yüksek promosyon ödemesi olan 7.000 TL'nin sahibi olacak.

EYT Emeklileri İlk Maaşlarını Nisan Ayında Alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamaya göre; EYT emeklilerinin ilk aylıkları Nisan ayında ödenecek. EYT düzenlemesi kapsamında, emekli olma hakkı kazanan emekliler, emeklilik işlemleri sırasında e-Devlet kapısı üzerinden ilk ödemelerini alacak Banka ve şubeyi ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) istedikleri bankayı seçmeleri yeterli.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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