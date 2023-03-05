Emeklilerin cebi para dolup taşacak! Kampanya başladı: Şartı taşıyanlar 7000 TL alacak

Yapı kredi Bankası, EYT düzenlemesi kapsamında emeklilik hakkı kazanan emekliler için promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Banka, SGK emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden emeklilere 7.000 TL'ye kadar ödeme yapacak. Promosyon Taahhütnamesi imzalandıktan sonra promosyon ödemesi almak için herhangi bir ek koşul bulunmuyor.
Emekli Maaşı Tutarına Göre Ödeme Detayları
Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan promosyon ödemesi, emeklinin aldığı emekli maaşı tutarına göre değişiyor. Emekli maaşı 3.499 TL'ye kadar 4.200 TL, 3.500 TL - 7.499 TL arasına 4.900 TL, 7.500 TL - 9.999 TL arasına 6.300 TL promosyon alacak. Ayrıca 10.000 TL'nin üzerinde olanlar en yüksek promosyon ödemesi olan 7.000 TL'nin sahibi olacak.