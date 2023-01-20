Emeklilerin cebi parayla dolup taşacak! 9.701 TL ödeme müjdesi duyuruldu! Bu kişilere anında ödeniyor







MAAŞLARA YÜZDE 30 ARTIŞ YAPILDI







MAAŞLARA PROMOSYON 20 BİN TL

Ay sonuna kadar başvuru yapan herkese 9.700 TL ek ödeme yapılırken başvurular başlarken süre sınırlı hale geldi. Milyonlarca emekliye yılbaşında ilk müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. TÜİK tarafından yapılan açıklama üzerine enflasyon oranlarıyla beraber refah payı eklendi. 3.500 TL olan en düşük emekli maaşı zamlar sonrasında 5.500 TL olarak artış yapıldı. Milyonların yüzü gülerken emeklilere ek 9.700 TL ödeme yapılacağı belirtildi.Yılbaşıyla beraber emekli maaşlarına TİSK tarafından 6 aylık enflasyon oranları üzerinden zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklama gelirken refah payı ile beraber yüzde 30 maaş zammı uygulandı. En düşük emekli maaşı ise 3.500 TL'den 5.500 TL olarak güncellendi.Memur ve memur emeklisi için Şubat ayından itibaren yeni bir artış daha gündeme gelirken 3600 ek gösterge için meslek grupları için puan artışı gündeme geldi. Bu durum üzerinden maaşlara ciddi artış yapılırken 25 yıl hizmeti olanlara 2125 TL, 30 yıl hizmeti olanlara 2240 TL ek zam yapıldı.Bankalar arasında promosyon kampanyaları artışa geçerken emeklilere karşılıksız ve geri ödemesiz olarak verilen emekli maaş promosyonu ödemelerine de zam uygulandı. EYT düzenlemesiyle beraber maaş promosyon tutarlarının en az 20 bin TL olması bekleniyor.