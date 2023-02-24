Emeklilerin cebi parayla dolup taşacak! O banka geri ödemesiz 20.000 TL dağıtıyor! Bu şarta dikkat

ING Bank, Türkiye'deki emekliler için cazip promosyonlar sunuyor.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, emekli promosyon tutarları hala ülkenin gündeminden düşmüyor ve bankalar arasında büyük bir rekabet devam ediyor. ING Bank, emekli promosyonu vermek için diğer bankalarla yarışıyor ve bunu yaparken de ödemeleri artırarak devam ettiriyor.
Banka, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklileri ve yakın zamanda çıkacak olan EYT yasası kapsamında bulunan 13,5 milyon kişiye promosyon ödemesi yapmayı planlıyor. Emeklilerin promosyon alabilmeleri için tek şart, ING Bank ile 3 yıllık sözleşme imzalamalarıdır. Banka, bu sözleşmeye bağlı olarak emeklilere promosyon ödemesi yapmaktadır.
ING Bank, şu anda emeklilere 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. Promosyon tutarı, bankanın talep ettiği 3 yıllık taahhüt süresine bağlı olarak değişebilir. Banka, ayrıca emeklilere faizsiz 10.000 TL kredi kullanma imkanı sunmaktadır. Bu kredi, emeklilerin bankaya maaşlarını taşımaları halinde geçerlidir. Ayrıca, düşük faizli kredi seçenekleri de mevcuttur ve emekliler 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. ING Bank, emeklilere sunduğu bu avantajların yanı sıra, müşterilerine ek hizmetler de sunmaktadır. Emekliler, ING Bank ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları takdirde, EFT ve havale işlemleri için herhangi bir ek ücret ödemek zorunda değillerdir. Ayrıca, farklı banka ATM'lerinden para çekme işlemleri de ücretsiz olacaktır. ING Bank'ın bu promosyon kampanyası, özellikle emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır ve banka, müşterilerine daha fazla kolaylık ve avantaj sağlamak için sürekli olarak çalışmaktadır.