Emeklilerin cebi promosyon parasıyla taşacak: O banka 9500 TL ödüyor

Milyonlarca mevcut emekliye, EYT aylığını almaya hazırlanan vatandaşlarda eklenince emekli aylığı araştırmaları hız kazandı. Hangi bankayı seçeceğine karar veremeyen emekli, banka promosyonlarının miktarlarını da merakla araştırmaya başladı.
EMEKLİYE YÜKSEK PROMOSYON
Geçtiğimiz aylardan beri emeklilere kendi bankalarına gelmeleri şartıyla promosyon ödemesi veren hem kamu hem özel bankalar bu ödemelere devam ediyor. Asgari ücret ve emekli maaş zamları sonrası ödeme miktarları arttırıldı. Aynı zamanda EYT düzenlemesinin de meclisten geçmesiyle bankalar ödemeleri güncelledi. Şubat ayında ödemelerin 8.500 TL olduğu açıklandı. Ayrıca bazı bankalar sadece promosyon değil , promosyon ödemesine ek 1000 TL bonus ödemelerinin de yapılacağını açıkladı. Yetkililer, EYT düzenlemesi ile 2.2 Milyon vatandaşın emekli aylığı ve promosyondan yararlanabileceğini açıkladı. Şimdilerde 8.500 TL olan promosyonun ileriki zamanlarda daha da artacağı konuşulan konular arasında.
PROMOSYON NE ZAMAN YATACAKEYT'li vatandaşlar emekli aylığı başvurusu sırasında banka promosyon ödemeleri için yapılması gereken süreci de başlatabilecek. İstedikleri bankayı ve şubeyi seçtikten sonra banka ile 3 yıllık sözleşme yapılacak. Bu sözleşmenin de ardından 3 gün içerisinde kişilerin hesabında promosyon ücretleri yer alacak. Bazı vatandaşlar promosyonlarını hemen alırken bazı vatandaşlar ise beklemeyi tercih etmekte. Bu karar kişilerin kendi iradelerine bırakılmıştır.
EYT TEKLİFİ KOMİSYONDA KABUL EDİLİDİMeclis süreci başlayan EYT'li vatandaşların hakları Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Önümüzdeki hafta da bu teklifin yasa olarak kabul edileceği konuşuluyor. 2.2 Milyon kişisin emekli olacağı bilgisi verildi. Aynı zamanda SSK'lı 3.5 milyon, BAĞ-KUR'lu 619 bin, 4/A'lı 1.7 milyon, 4/B'li 89 Bin, 4/C'li 496 Bin, 4/C'li 669 Bin vatandaş yaşı bekleyecek bilgisi verildi. Emekli olup çalışmaya devam eden kişilere 4.7 milyar destek verilecek. Emekli olacak vatandaşın yaşı ortalama olarak hesaplandı. Bu yaş 48.5 olarak belirlendi. Aynı zamanda TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, emekli olup ayı iş yerinde çalışanlara verilen 10 gün süresinin uzatılması gerek dedi. Sürenin 3 ay olarak yenilenmesi gerektiğini açıklamalara ekledi. Bankalar da emeklilerin maaşlarını kısım kısım ayırarak promosyon ödemelerinin nasıl olacağını açıkladı. Bankalar, 3.500 altı,3.500-7.500 arası, 7.500-10.000 arası ve 10.000 üzeri olarak bölümlere ayrıldı. İşte bankalar ve ödemeler.
DENİZBANK: Maaşa göre vatandaşa 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL verilecek. FİBABANK: Maaşa göre vatandaşa 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL verilecek. HALKBANK: Maaşa göre vatandaşa 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL verilecek. GARANTİ BBVA: Maaşa göre vatandaşa 3.600 TL, 4.200 TL, 5.400 TL, 6.000 TL verilecek. ING BANK: Maaşa göre vatandaşa 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL verilecek. Ayrıca 500 TL harcayana 1000 TL bonus verilecek. İŞ BANKASI: Maaşa göre vatandaşa 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL verilecek KUVEYT TÜRK: Maaşa göre vatandaşa 3.600 TL, 4.200 TL, 5.400 TL, 6.000 TL verilecek. ŞEKERBANK: Maaşa göre vatandaşa 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL verilecek. VAKIFBANK: Maaşa göre vatandaşa 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL verilecek. ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre vatandaşa 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL, 5.000 TL verilecek.