Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlara 10000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı verileceği açıklandı.
Finans
08 Şubat 2023 - 18:15
Emeklilerin cebi sonunda ferahlayacak: Koşulsuz 10.000 TL para alabilirsiniz
Son dakika: Emeklilere 10 bin TL ödeme olacağı haberi geldi! Kamu bankalarından yapılan duyuruda, emeklilerin maaşlarını kamu bankalarına taşımaları durumunda kolayca kullanabileceği nakit avans ve kredi imkanları paylaşıldı. İşte detaylar...
Finans
08 Şubat 2023 - 18:15
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10000 TL'YE KADAR KREDİLİ MEVDUAT HESABI VERİLİYOR! Türkiye'nin üç büyük bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara önemli bir haber geldi. Açıklanan karara göre, emekli maaşını bu üç bankadan düzenli olarak alan vatandaşlara, kredili mevduat hesabı (Artı Para) başvurusu yapmaları durumunda 10000 TL'ye kadar para yüklenmesi sağlanacak. Vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilecekler. Ayrıca, daha önce düşük limitli kredili mevduat hesabı başvurusu yapan ve düzenli ödemeler yapan kişiler, bu limitlerini yükseltebilecekler. 10000 TL'ye kadar olan bu ödemelerde, 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacak ve onay aldıktan sonra, vatandaşlar bu paranın kullanımına hemen başlayabilecekler. Emekliler için özel olarak tasarlanmış bu kampanya, kredi kullanmadan da internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yapabilmelerini sağlayacak. Vatandaşlar, emekli maaş hesabı üzerinden verilecek olan 10000 TL'yi, istedikleri zaman banka şubesine giderek ve kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak alabilecekler. Kredili mevduat hesabının yanı sıra, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi kartı isteyen vatandaşlara da kredi kartı verecek. Aynı zamanda, başvurularının ön şartları uygun olan tüm vatandaşlar, internet bankacılığı ile işlem yaparak ödeme alabilecekler. Bu kampanya, özellikle emekli maaşını ilk defa kamu bankalarına taşıyan ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi kullanmadan ihtiyaç kredisi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı verilmesi anlamına geliyor.
10000 TL'YE KADAR KREDİLİ MEVDUAT HESABI VERİLİYOR! Türkiye'nin üç büyük bankası Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından emekli maaşı alan vatandaşlara önemli bir haber geldi. Açıklanan karara göre, emekli maaşını bu üç bankadan düzenli olarak alan vatandaşlara, kredili mevduat hesabı (Artı Para) başvurusu yapmaları durumunda 10000 TL'ye kadar para yüklenmesi sağlanacak. Vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabilecekler. Ayrıca, daha önce düşük limitli kredili mevduat hesabı başvurusu yapan ve düzenli ödemeler yapan kişiler, bu limitlerini yükseltebilecekler. 10000 TL'ye kadar olan bu ödemelerde, 12 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulacak ve onay aldıktan sonra, vatandaşlar bu paranın kullanımına hemen başlayabilecekler. Emekliler için özel olarak tasarlanmış bu kampanya, kredi kullanmadan da internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yapabilmelerini sağlayacak. Vatandaşlar, emekli maaş hesabı üzerinden verilecek olan 10000 TL'yi, istedikleri zaman banka şubesine giderek ve kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak alabilecekler. Kredili mevduat hesabının yanı sıra, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, kredi kartı isteyen vatandaşlara da kredi kartı verecek. Aynı zamanda, başvurularının ön şartları uygun olan tüm vatandaşlar, internet bankacılığı ile işlem yaparak ödeme alabilecekler. Bu kampanya, özellikle emekli maaşını ilk defa kamu bankalarına taşıyan ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi kullanmadan ihtiyaç kredisi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı verilmesi anlamına geliyor.
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