Emeklilerin cebini ferahlatan ödeme haberi: Bunu yapanlar 2200 TL geri ödemesiz para alacak. Emekliler için yeni ek ödeme duyurusu geldi. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinde şok rakamlar. 4A, 4B, 4C ve EYT'li kişiler bu ödemelerden yararlanabilecek. Bayram ikramiye ödemeleri iki katına çıkartıldı. Haberi duyan emeklinin yüzü gülüyor. Peki bu sene emeklilere ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? İşte emekli ikramiye detaylarına ilişkin diğer detaylar...
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYE MÜJDESİEmekliler için bayram ikramiye müjdesi geldi. Emekliler bayram edecek. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri, kurban ve ramazan bayramı öncesi hesaplara yatırılıyor. Bu seneki bayram ikramiyelerinin iki katına çıkacağı belirtildi. Tüm emekli vatandaşlar bu ikramiyelerden yararlanacak. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika detayı ve diğer ayrıntılar...
Ekonomik kriz sürecinde en çok etkilenen kesimden biri de emekliler oldu. Bu seneki maaşlara yapılan zammın yüzde 30 olması da emeklinin giderlerine ve ihtiyaçlarına yetmedi. Emeklinin gözü yapılacak ek ödemelerde ve promosyonlarda. Bu seneki hızlı enflasyon geçişleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle devlet tarafından emekliye iki kez bayram ikramiyesi verilecek. Ramazan bayramı yaklaşırken emekli ikramiyeleri de merak ediliyor. Şu an için paylaşılan bilgiye göre emekli bayram ikramiyeleri iki katına çıkartıldı. Buna göre ramazan bayramı öncesi emekli vatandaşlara 2 bin 200 TL, kurban bayramı öncesinde emekli vatandaşlara 2200 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Emekliler için bu ikramiye ödemeleri geri ödemesiz olarak yapılacak. Herhangi bir geri ödemesi yok.