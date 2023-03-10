Finans
10 Mart 2023 - 19:45

Emeklilerin cebini para dolduran teklif! Bu banka tek seferde 8500 TL emekli promosyonu verecek!

Emeklilerin ceplerini rahatlatacak haber ile geldik. Başvuru yapan her emekliye 8.500 TL ödeme yapılacağı bilgisi verilirken ödemelerin karşılıksız ve geri ödemesiz oluşuyla yoğunluk arttı. Peki kimler bu ödemelerde yararlanabilir? İşte, emekliye verilecek 8.500 TL ödeme için detaylar haberimizde.

Finans
10 Mart 2023 - 19:45
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Emeklilerin cebini para dolduran teklif! Bu banka tek seferde 8500 TL emekli promosyonu verecek!


Uzun zamandır devam eden emekli promosyon kampanyasında bankalar arası rekabet devam ederken Mart ayı son derece hızlı başladı. Milyonlarca emekli için geri ödemeler hazırlanırken açıklamalar peş peşe geldi. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber bankalar ek kampanyalarını açıkladı. Bunun üzerine yüzleri güldüren haber Akbank tarafından geldi. Akbank 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatını sunarken ek ödemelerle bu rakam 8.500 TL'ye çıkartıldı.

AKBANK EMEKLİ KAMPANYASI

Türkiye'nin büyük bankalarından olan Akbank, 2023 senesinde emeklilere yeni promosyon kampanyalarını duyururken maaşını taşıyanlar 3 yıl taahhüd yapmasıyla beraber promosyon fırsatı sundu. 8.500 Tl ödemeler için başvurular başlarken emekli vatandaşların akbankı tercih etmesi yeterli görüldü. Banka tarafından yapılan açıklama üzerine 8.500 TL olan promosyonun 7.500 TL net olurken 1000 TL'si ise bankanın kredi kartı ürünlerini tercih edilenlere bonus olarak verilecek tutar olarak belirlendi.



akbank 8.500 TL

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Akbank tarafından başlatılan promosyon kampanyasından yararlanmak için öncelikle Akbank şubelerine gidilmesi gerekir. TC kimlik kartınızla beraber şubelere giderek başvuruda bulunup ödemeleri 3 gün içerisinde temin edebilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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