Uzun zamandır devam eden emekli promosyon kampanyasında bankalar arası rekabet devam ederken Mart ayı son derece hızlı başladı. Milyonlarca emekli için geri ödemeler hazırlanırken açıklamalar peş peşe geldi. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber bankalar ek kampanyalarını açıkladı. Bunun üzerine yüzleri güldüren haber Akbank tarafından geldi. Akbank 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatını sunarken ek ödemelerle bu rakam 8.500 TL'ye çıkartıldı.
Finans
10 Mart 2023 - 19:45
Emeklilerin cebini para dolduran teklif! Bu banka tek seferde 8500 TL emekli promosyonu verecek!
Emeklilerin ceplerini rahatlatacak haber ile geldik. Başvuru yapan her emekliye 8.500 TL ödeme yapılacağı bilgisi verilirken ödemelerin karşılıksız ve geri ödemesiz oluşuyla yoğunluk arttı. Peki kimler bu ödemelerde yararlanabilir? İşte, emekliye verilecek 8.500 TL ödeme için detaylar haberimizde.
Finans
10 Mart 2023 - 19:45