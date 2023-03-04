Emeklilerin cüzdanını ferahlatan açıklama o bankadan geldi! Hesaplara binlerce lira yatırılacak

SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi olanların ekonomik krizdeki acil nakit ihtiyacında artış bulunmaktadır. Emekli maaşının yetmediğini dile getiren emekliler alım gücü düştükçe banka kredilerine yönelmeye başladı. Mart ayında nakit paraya ihtiyacı olan emekliler de düşük faizli kredi
veren bankaları araştırmak üzere hareketlendiler. Garanti bankasının da bu sabah yapmış olduğu açıklama ile emekliye özel düşük faizli kredi sunulacağı bildirildi.
Garanti Bankası Kucağını Açtı
Hayatın pahalı olması ve yüksek enflasyonun bulunmasından dolayı geçim sıkıntısında olan emekliler Garanti Bankası’ndan büyük kapmaya ile gözlerini açtılar. Banka BBVA, SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisi olmasını fark etmeden tüm vatandaşlar için yeni bir kredi paketi sundu. Emekliler için yapılacak olan kredi notu değerlendirmesinin ardından %1,95 oranındaki faiz ile başlamaktadır. Bankanın internet sitesinde ise; ‘’35 aya varan vadelerle İhtiyaç kredisi başvurusunu aşağıdaki formdan ya da Garan BBVA Mobil uygulamasından hızlıca yapabilirsiniz.’’ Şeklinde açıklama geldi.
Başvurular Mobilden de Yapılabilir
Emekliler için uygun ihtiyaç kredi seçenekleri sunan Garanti Bankası başvurularını açtı. 1 Mart – 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan başvurularda direk şubeden ya da internet bankacılığı üzerinden işlem yapabilirler.
Kimler Düşük Faiz Kredisi Alabilir?
Bu krediyi alabilecek olan kişiler de belli oldu. Garanti Bankası’ndan kredi kullanmak için emekli olunması yeterlidir. Emeklilere özel olarak hazırlanan bu kampanyada ise; • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, • Kredi notunun yüksek olması, • Bankalara ödenmemiş borcun bulunmaması gerekmektedir. 50,000 TL’ye kadar olan kredilerde 36 ay vade uygulanabilirken, 100,000 TL arasındaki kredilerde 24 ay vade uygulanabilmektedir.