Finans
09 Şubat 2023 - 19:00

Emeklilerin derdine derman olacak ödeme: PTT'ye giden o tutarı hemen alacak

Emeklilere yapılacak ödeme kesinleşti. İşte detaylar...

Finans
09 Şubat 2023 - 19:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilerin derdine derman olacak ödeme: PTT'ye giden o tutarı hemen alacak
TAKİP ETTAKİP ET


Emeklilere PTT aracılığıyla 75 bin lira ödeme gerçekleştirileceği kesinleşti. Vatandaşlar kimlikleri ile gidip ödemelerini alabilecekler.

Başvuru şartları

PTT ve Aktif Bank aracılığı ile gerçekleştirilecek ödemede 75 bin lira nakit para verilecek. Vatandaşlar, taksitlerini ödemeye 90 gün sonra başlayacak ve 24 ay vadeli kredi alacak.



Emekliler, maaşlarını çektikleri hesaplardan başvuru yaparak kredi ödemelerini alabilirler. Vatandaşların maaşlarını PTT üzerinden alması, kredi için gereken şartlar arasındadır. Başvuru yapacak vatandaşlar telefonlarından SMS ile kolay başvuruda bulunabilirler. Daha sonra bankadan gelecek olumlu ya da olumsuz sonuçlandırmayı beklemeleri gerekiyor. Başvurusu onaylanan kişiler maaş hesaplarından ödemelerine ulaşabilir ve aynı gün içinde ödemelerini harcamaya başlayabilirler.

Nasıl başvuruda bulunulacak?

Başvurularını cep telefonlarından yapacak bireyler, PTT'de kayıtlı telefon numaralarından PTT yazarak boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını yazıp 3050'ye mesaj atmalılar. Yapılan geri dönüşlere göre onay alan ödemeler aynı gün içinde yapılacaktır. Bu yöntemi kullanmak istemeyen vatandaşlar ise kendilerine en yakın PTT'ye ya da Aktif Bank şubesine giderek başvuru işlemlerini başlatabilirler. 

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ