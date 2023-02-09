Emeklilerin derdine derman olacak ödeme: PTT'ye giden o tutarı hemen alacak

Emeklilere PTT aracılığıyla 75 bin lira ödeme gerçekleştirileceği kesinleşti. Vatandaşlar kimlikleri ile gidip ödemelerini alabilecekler.
Başvuru şartlarıPTT ve Aktif Bank aracılığı ile gerçekleştirilecek ödemede 75 bin lira nakit para verilecek. Vatandaşlar, taksitlerini ödemeye 90 gün sonra başlayacak ve 24 ay vadeli kredi alacak.
Emekliler, maaşlarını çektikleri hesaplardan başvuru yaparak kredi ödemelerini alabilirler. Vatandaşların maaşlarını PTT üzerinden alması, kredi için gereken şartlar arasındadır. Başvuru yapacak vatandaşlar telefonlarından SMS ile kolay başvuruda bulunabilirler. Daha sonra bankadan gelecek olumlu ya da olumsuz sonuçlandırmayı beklemeleri gerekiyor. Başvurusu onaylanan kişiler maaş hesaplarından ödemelerine ulaşabilir ve aynı gün içinde ödemelerini harcamaya başlayabilirler.