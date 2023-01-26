Emeklilerin geçim derdi bitiyor! 3 maaş birden almaları kesinleşti: Bunu yapanlar 3 maaşla emekliliğin tadını çıkaracak

SSK, Bağkur emeklilerinin maaşları her ay düzenli olarak devlet tarafından bankaya yatırılmaktadır. Ödenen primler ise maaşların artışlarından etkilerken yükselmeye tabi tutuluyor. Bununla beraber SGK
üzerinden üç maaş uygulaması gündeme geldi. Maaş artışlarının yanı sıra şartlara uygun olanlar üç maaş birden alabilecek. Üç maaş uygulamasına ilişkin detaylar...
KİMLER SGK'DAN 3 MAAŞ ALABİLİR?
-Emekli olan kadın vefat eden eşinin üzerindn dul aylığını alabilir.
-Vefat eden kişi Bağkur emeklisi ise kadının SSK emeklisi olmasıyla dul aylığından yararlanabilir. -Vefat eden eş Emekli Sandığı'na bağlı ise maaşların yüzde 75'i yatırılıyor. -2008 ekim ayından önce vefat eden birinin ise 1800 gün primini doldurmuş olması gerekir. -Vefat eden eşin üzerinden maaş alan kadınların kendi maaşı devam eder. -Dul emekli kişi, eşinin maaşının yüzde 50'sini alabiliyor.
SGK ÜZERİNDEN ÜÇ MAAŞ ŞARTLARI
Devlet tarafından belirlenen bazı durumlarda kadınlar üç farklı maaş ödemesinden yararlanabilir. Dul eş, kendi çalışmasından ötürü maaş alırken vefat eden eşin üzerindeki maaş ise otomatik olarak bağlanır. Emekli olmuş babanın vefat etmesiyle beraber yetim aylığı bağlanır. Bu durumlarda ise kadınlar 3 farklı maaşı birden alma yetisine sahiptir. Ödemeler yapılırken anne babanın ölüm tarihi ve sigorta güvenceleri de rakamlarda farklılıklara neden olur.
ANNE VE BABASI VEFATI 30 EYLÜL 2008 SONRASI
-Vefat eden iki kişide SSK'lı ise yüksek aylığın taamı ve düşük aylığın ise yarısı, -Vefat eden ikisi de Bağkur'lu ise yüksek maaşının tamamı ve düşük maaşın yarısı ödenir -Emekli Sandığı olan iki kişinin vefatında yüksek olan maaş bağlanır. -Vefat edenler 1 Ekim 2008 öncesinde memur ise eski olan memurun maaşı ödenir. -Anne, babadan biri Bağ-Kur ya da SSK'lı, diğeri Emekli Sandığı'na bağlı olduğunda ise otomatik olarak yetim maaşı verilir.
VEFATLARDAN İKİSİ DE 1 EKİM 2008 ÖNCESİ
-Anne ve babanın sigorta güvencesi farklı olduğunda iki maaşın ikisi de verilir. -Vefat eden iki kişi de SSK'lı ise yüksek maaş ve düşük olanın yarısı ödenir. -İkisi de bağkurlu olduğunda ise tek maaş ödemesi yapılır.