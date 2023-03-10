Emeklilerin gözlerini ışıldatacak ödeme! O bankaya gidenler rekor promosyon ücretini kapacak. Emeklilerin merakla beklediği promosyon miktarları bankalar tarafından açıklanmaya başlandı bile. EYT yasası ile birlikte en çok gündem olan konulardan biri banka tercihleri ve promosyon ödeme miktarları. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşlar için önem arz ediyor. Nedeni ise çok basit. Ekonomik olarak zor yaşayan emekli vatandaşlar bankaların verdikleri bu ödemeler sayesinde birazcık olsun nefes alabiliyorlar. İşte o bankadan emeklilerin ihtiyaçlarına cevap verecek, emeklinin yüzünü güldürecek promosyon ödeme miktarı. İşte detaylar...
GARANTİ BBVA DUYURDU! EMEKLİYE TARİHİ PROMOSYON ÖDEMESİ GELİYOREYT yasasının meclisten geçerek, Cumhurbaşkanının onayı ile birlikte yasalaşması sonucunda erken emekliliğin yolu açılmıştı. Kararın Resmi Gazetede yayınlanmasının ardından başvurular ardı arkasına geldi. E - devlet sistemi üzerinden yapılan başvurularda yoğunluk yaşanıyor.
Mart ayında EYT yasası için başvuruda bulunacak olan emekliler maaşlarını 1 nisan tarihinde alacaklar. Şimdi ise akıllardaki soru banka tercihleri. Ekrana çıkan seçenekte banka tercihi konusunda tereddütte kalan vatandaşların yardımına bankalar koşuyor. Kampanya haberleri ile emekli olacak vatandaşlar içn banka tercihlerinde bir yol belirleyen bankaların promosyon kampanyaları çok iddialı. Özellikle özel bankaların bu yarışı 2 0 önde bitirdiği gözetildiğinde de, özel bankaların promosyon ödeme miktarları merak ediliyor. İşte o bankadan tarihi promosyon ödeme miktarı geldi. Garanti Bankasından bahsediyoruz. Bankanın emekli vatandaşlar için verdiği promosyon miktarı çok konuşulacak. İşte ayrıntılar...
Garanti Bankası mart ayının gelmesiyle birlikte emekliler için verdikleri promosyon ücretlerini güncellediklerini duyurdu. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaşlarını üç yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verdiklerinde ödenen bir ek ödeme. Bankalarca emeklilerin kendilerine verdikleri taahhüt karşılığında veriliyor. 3 yıl boyunca aynı bankanın müşterisi olmayı kabul edip, maaşınızı belirtilen bankadan aldığınız taktirde bu ödemeler emeklilere ödenecektir. Garanti BBVA güncel promosyon rakamları: 3 bin 500 TL'nin altında emekli maaşı alanlar için: 3 bin 600 TL promosyon ödemesi. 3 bin 500 TL – 7 bin 500 TL'nin altında emekli maaşı alanlar için: 4 bin 200 TL promosyon ödemesi. 7 bin 500 TL – 10 bin TL arasında emekli maaşlılar için: 5 bin 400 TL promosyon ödemesi. 10 bin TL ve üzerinde maaş alanlar için: 6 bin TL promosyon ödemesi ödenecektir.