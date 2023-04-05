Emeklilerin gözlerini ışıldatan hesaplama! 11.900 maaşa ek 9500 TL daha ödenecek: O tarihi bekleyenin cebi şenlenecek

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam konusu son günlerde oldukça popüler bir konu haline geldi. Nisan ayının gelmesiyle birlikte emeklilerin hesaplarına yatacak olan para miktarı da merak edilmeye başlandı. son dakika gelişmelerine göre AK Parti milletvekili Akbaşoğlu, emekliler için müjdeli bir haber verdi. İşte detaylar...
EMEKLİLERE MÜJDE VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamasıyla birlikte emekli maaş zammı gündemdeki yerini koruyor. Nisan ayında emeklilerin ne kadar para alacağı ise merak konusu oldu. En düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7500 TL'ye yükseldiği için milyonlarca emekli zamdan memnun ancak 7500 TL ve üstü maaş alan emekliler şikayetçi. Seçim öncesi onlar da zam bekliyor. Nisan ayında emeklilerin alacağı para miktarı, emekli maaşlarına göre değişkenlik gösteriyor. Ancak genel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı zam oranı emeklilerin cebine yansıyacak. SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'liler de bu artıştan faydalanacaklar.
NİSAN AYINDA EMEKLİLER NE KADAR ALACAK?
Nisan ayı, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve EYT'li emekliler için ödemelerin artışı ve bayram ikramiyesiyle dolu geçecek. En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükselmesiyle birlikte 5.500 TL, 6.000 TL, 6.500 TL ve 7.000 TL alan emekliler, Nisan ayından itibaren 7.500 TL ödeme alacaklar. Maaşı 7.500 TL'nin üstünde olan emekliler ise Temmuz ayında artış alacaklar. Ayrıca, Nisan ayında emeklilerin cebine bayram ikramiyesi de zamlı olarak yatacak. En düşük emekli maaşı üzerinden hesaplandığında, bayram ikramiyesi ve maaş hesabıyla birlikte emeklilerin cebine net olarak 9.500 TL girecek. Ancak emekliler için sürprizler henüz bitmedi.
BANKALARDAN PEŞ PEŞE PROMOSYON FIRSATI
Son dönemde emeklilerin sayısının artmasıyla birlikte özel bankalar ve kamu bankaları emekli promosyon ücretlerinde zam yaptı. Nisan ayında banka seçimlerini yapan ve 3 yıllık maaş taşıma sözleşmesini imzalayan emeklilere verilecek olan promosyon ücreti, 10.000 TL'den başlayacak ve daha da artabilir. Bu durum, emeklilerin cebine girecek net rakamın şimdilik 19.500 TL'ye kadar yükseldiği anlamına geliyor. Ancak henüz bankalar net promosyon açıklaması yapmadı ve bu rakamlar değişebilir. Dolayısıyla, bankaların açıklamalarına göre emekliye ödenecek promosyon fırsatları daha da artabilir.