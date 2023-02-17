Emeklilerin gözü kulağı bu tarihlerde! TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar dikkat: SSK Bağkur emekli maaş tarihini hemen öğrenin!







EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 ŞUBAT! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 4A-4B-4C 2023 ŞUBAT ÖDEMELERİ YATTI MI?

EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEME TAKVİMİ







SSK AYLIKLARI ÖDEME TARİHLERİ

BAĞ-KUR AYLIKLARI ÖDEME TARİHLERİ



MEMUR MAAŞLARI DA ERKENE ALINDI

İŞSİZLİK MAAŞLARI DA ERKEN YATACAK!

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN TANIMI

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN SÜRESİ NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 Şubat ayı için SSK, BAĞ-KUR emekli maaş ödemelerinin öncelikli hale getirildiğini duyurdu. Bu depremin etkisi altındaki vatandaşların durumunun iyileştirilmesi amacıyla alınan bu karar, emekliler için maaş ödeme takvimini haberimizde paylaştık.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş depreminin sonucu olarak alınan tedbirler kapsamında emekli maaşlarının erken ödeneceğini duyurdu. Bakanlık, "Deprem felaketinden dolayı 4A ve 4B kapsamındaki 2023 Şubat dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" diye açıkladı.4/a (SSK) sigortalıları için 17 ve 26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek. 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir..17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta, 21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödenecektir.25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir.Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremin etkisi altındaki 10 ilin memurları, sözleşmeli personel ve kamu işçilerinin bu ay maaşlarını hızlandırmak için genelge yayınladı. Çalışma ve Maliye Bakanlığı, erken maaş ödemesi kararını tüm Türkiye için uygulamaya koyacak. Bu kapsamda, memur aylıkları, sözleşmeli personel ve kamu işçilerinin ücretleri 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek. Memurların normal olarak 15 Şubat tarihinde maaş almaları bekleniyordu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deprem nedeniyle etkilenen bölgelerde işsizlik ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin günü ise 15 Şubat olarak açıklandı.Sigortalı işsiz olanlar, belirtilen şartları yerine getirdikleri takdirde belirli bir süre ve miktarda belirlenen işsizlik yardımından yararlanabilirler.Sigortalılar, işsiz kalma durumunda belirli bir süre için işsizlik ödeneği alabilirler. Sigortalıların son üç yıl içinde işsiz kalmadan önce sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması şartı aranır. Aşağıdaki şekilde belirlenir: 600 gün sigortalı olarak çalışanlar için 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışanlar için 240 gün ve 1080 gün sigortalı olarak çalışanlar için 300 gün işsizlik ödeneği verilir.