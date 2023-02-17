Emeklilerin gözü kulağı bu tarihlerde! TCKN son hanesi 0,2,4,6,8 olanlar dikkat: SSK Bağkur emekli maaş tarihini hemen öğrenin!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 Şubat ayı için SSK, BAĞ-KUR emekli maaş ödemelerinin öncelikli hale getirildiğini duyurdu. Bu depremin etkisi altındaki vatandaşların durumunun iyileştirilmesi amacıyla alınan bu karar, emekliler için maaş ödeme takvimini haberimizde paylaştık.
EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEME TAKVİMİ | 14-15-16-17 ŞUBAT! SSK, BAĞ-KUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 4A-4B-4C 2023 ŞUBAT ÖDEMELERİ YATTI MI?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş depreminin sonucu olarak alınan tedbirler kapsamında emekli maaşlarının erken ödeneceğini duyurdu. Bakanlık, "Deprem felaketinden dolayı 4A ve 4B kapsamındaki 2023 Şubat dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" diye açıkladı.
EMEKLİ MAAŞI ERKEN ÖDEME TAKVİMİ
4/a (SSK) sigortalıları için 17 ve 26 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek. 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları için 25 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arası ödenecek gelir ve aylıklar 16 ve 17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecektir..
SSK AYLIKLARI ÖDEME TARİHLERİ17,18 19, 20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta, 21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta, 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta, ödenecektir.
BAĞ-KUR AYLIKLARI ÖDEME TARİHLERİ 25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,
27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir.