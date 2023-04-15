Emeklilerin gözü kulağı Kurban Bayramı'nda! Duyuru yapıldı: A'dan Z'ye tüm emeklilere 15.000 TL ikramiye verilecek!

Emeklilere özel bir duyuru yapıldı! Kurban bayramında emekli vatandaşlar için ikramiye tutarı 15.000 TL olarak belirlendi. Bu sevindirici haberi CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu. Kurban bayramı ikramiyesi için ayrıntılar şöyle: Emeklilerin yüzünü güldürecek bir haber geldi! CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban bayramı ikramiyesi için emekli vatandaşlara 15 bin TL vereceğini açıkladı. Bu sevindirici haberi duyuran Kılıçdaroğlu, emeklilerin tatil ikramiyesinin 8.500 TL olduğunu belirtti ve bir sonraki bayramda ise 15 bin TL alacaklarını söyledi. Detaylar şöyle:
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak ek ikramiye ile ilgili müjdeli haberi kamuoyuyla paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 15 milyon emekliye hitaben devletin yıllarca emeklileri yoksulluk içinde yaşamaya mahkum ettiğini ve emekliliğin artık çalışma hayatı için bir ödül olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, geçmişte emeklilere ikramiye verildiğini hatırlattı ve emekli maaşlarının artık bir daire kiralamaya bile yetmediğini söyledi. İktidara geldiğinde, emekli vatandaşların taleplerine değil, kendi bizzat yapacaklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, güzel bir haber vererek emekli vatandaşların hakkını alacaklarını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere yönelik müjdeli haberi şu sözlerle paylaştı: "15 milyon emekliye sesleniyorum, devlet emeklileri yıllarca yoksulluk içinde yaşamaya mahkum etti. Ben o paraları hukuk yoluyla alıp cebinize koyacağım. Bundan böyle emeklinin bayram ikramiyesi asgari ücret, cari kur üzerinden 8 bin 500 lira olacak. Emeklilik maaşı asla asgari ücretin altına düşmeyecek. Bu baharı getireceğim, başka sürprizlerim de var. Sevdikleriniz ve aileniz için feda ettiğiniz kısa ömrün tadını çıkarmanızı dilerim."