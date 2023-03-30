Emeklilerin hayalleri suya düştü! Temmuz'da enflasyon zammı yok: İşte nedeni

Emeklilerin aldığı Temmuz ayı zammı ile ilgili yeni haber duyuruldu. Enflasyon zammının olmayabilir açıklamasında bulunuldu. Prof. Dr. Aziz Çelik konuyla alakalı açıklamada bulundu. Neden Temmuz zammı olmayabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde.
EMEKLİLERİ ÜZECEK HABER GELDİ!En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak belirlenmişti. Bu haber milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. Prof. Dr. Aziz Çelik Temmuz ayı zamlarından bazı emeklilerin faydalanamama ihtimalinin söz konusu olduğunu ile getirdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu emekli aylıklarının 7500 TL olduğunu ve bayram ikramiyeleri ile birlikte 9500 TL yatırılacağını duyurmuştu. Prof. Dr. Aziz Çelik yüzlerce emeklinin Temmuz ayında gerçekleşecek olan zamlardan yararlanamayacağını dile getirdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora konuyla alakalı şu sözlerde bulundu: “En düşük emekli aylığı da temmuz zammı kök aylık üzerinden yansıtılacaktır. Kök aylık 4.000 TL ise %40 zam varsayımıyla emekli aylığı 5.600 lira olacaktır ama 7.500 lira almaya devam edecektir.” dedi. Prof. Dr. Çelik konuyla alakalı şu sözlerini de ekledi: "En düşük emekli aylığının 7.500 TL olarak artması ne demektir? 7.500 TL altında olan milyonlarca emeklinin Temmuz ayında enflasyon zammı alamaması ihtimalidir. Kök aylıklar 7.500 TL olmuyor. Farkı Hazine tamamlamaktadır. Temmuz’da zamlar 7.500 TL üzerinden değil kök aylık üzerinden yapılacaktır. Yeni düzenleme sonucunda 7.500 TL alanlar enflasyon zammını kendi daha düşük olan kök aylıkları üzerinden alacaklar ve bir çoğu 7.500 TL almaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.