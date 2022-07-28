2022 Temmuz ayı zam uygulamasına alınan Emekli sandığı kapsamında olan emeklilerin maaş farklarının ödenmesi için 28 Temmuz günü kararlaştırılmıştı. Emekli maaşı alanların malul maaşı ile vazife malulü maaşı alanlar ile birlikte dul veya yetim aylığına tabi olanların maaş farklarının bugün hesaplarına aktarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda yaklaşık olarak 2,5 milyon vatandaş Temmuz ayı zam farklarını bugün alacaklar. Toplamda ise 6 milyar 447 milyon lira tutarında bir ödeme yapılacak.
EKONOMİ
28 Temmuz 2022 - 11:11
Emeklilerin maaş farkları bugün hesaplara geçiyor!
Emekli sandığından maaş alan emeklilerin, malul maaşı alanların, vazife malulü ile birlikte dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayına ait maaş zammı farkları bugün hesaplarına yatırılıyor.
EKONOMİ
28 Temmuz 2022 - 11:11