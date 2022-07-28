Emeklilerin maaş farkları bugün hesaplara geçiyor!













"Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerinden zam farklarını alacaklar"

2022 Temmuz ayı zam uygulamasına alınan Emekli sandığı kapsamında olan emeklilerin maaş farklarının ödenmesi için 28 Temmuz günü kararlaştırılmıştı. Emekli maaşı alanların malul maaşı ile vazife malulü maaşı alanlar ile birlikte dul veya yetim aylığına tabi olanların maaş farklarının bugün hesaplarına aktarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda yaklaşık olarak 2,5 milyon vatandaş Temmuz ayı zam farklarını bugün alacaklar. Toplamda ise 6 milyar 447 milyon lira tutarında bir ödeme yapılacak.Temmuz zammı ile birlikte TÜİK açıkladığı enflasyon farkından ortaya çıkan farklar bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Emekli sandığına tabi tüm vatandaşlar bakla şubelerinden veya PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farklarını tahsil edebilecekler. Konuyla ilgili yapılan açıklamada maaşlarını her ay alanlar için Temmuz ayı zam farkı 1 ay olarak ödeneceği bildirilirken maaşlarını Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi içinde alanların ise 1 aylık fark ödemeleri hesaplarına yansıtılacağı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, aylıklarını Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde alanlara zam farı olarak 2 aylık şeklinde, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde alanların ise 3 aylık şeklinde fark verileceği kaydedildi.