EKONOMİ
28 Temmuz 2022 - 11:11

Emeklilerin maaş farkları bugün hesaplara geçiyor!

Emekli sandığından maaş alan emeklilerin, malul maaşı alanların, vazife malulü ile birlikte dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayına ait maaş zammı farkları bugün hesaplarına yatırılıyor.

EKONOMİ
28 Temmuz 2022 - 11:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilerin maaş farkları bugün hesaplara geçiyor!


2022 Temmuz ayı zam uygulamasına alınan Emekli sandığı kapsamında olan emeklilerin maaş farklarının ödenmesi için 28 Temmuz günü kararlaştırılmıştı. Emekli maaşı alanların malul maaşı ile vazife malulü maaşı alanlar ile birlikte dul veya yetim aylığına tabi olanların maaş farklarının bugün hesaplarına aktarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda yaklaşık olarak 2,5 milyon vatandaş Temmuz ayı zam farklarını bugün alacaklar. Toplamda ise 6 milyar 447 milyon lira tutarında bir ödeme yapılacak.



Emeklilerin maaş farkları bugün hesaplara geçiyor

"Hak sahipleri, banka ve PTT şubelerinden zam farklarını alacaklar"

Temmuz zammı ile birlikte TÜİK açıkladığı enflasyon farkından ortaya çıkan farklar bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Emekli sandığına tabi tüm vatandaşlar bakla şubelerinden veya PTT şubelerindeki hesaplarından maaş farklarını tahsil edebilecekler.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada maaşlarını her ay alanlar için Temmuz ayı zam farkı 1 ay olarak ödeneceği bildirilirken maaşlarını Mayıs-Haziran-Temmuz dönemi içinde alanların ise 1 aylık fark ödemeleri hesaplarına yansıtılacağı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, aylıklarını Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde alanlara zam farı olarak 2 aylık şeklinde, Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde alanların ise 3 aylık şeklinde fark verileceği kaydedildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
FED’in faiz kararı dolar ve altını nasıl etkiledi? Piyasalarda dolar kuru ve altında son durum
FED’in faiz kararı dolar ve altını nasıl etkiledi? Piyasalarda dolar kuru ve altında son durum
Dolar kuru yükseliş eğilimine geçti! Doların yükselme sebebi ne? Dolar düşecek mi? 27 Temmuz güncel döviz kurları
Dolar kuru yükseliş eğilimine geçti! Doların yükselme sebebi ne? Dolar düşecek mi? 27 Temmuz güncel döviz kurları
Son Haberler
Bulgaristan'a seçim yolu göründü: Halk, Ekim'de sandık başına gidecek!
Bulgaristan'a seçim yolu göründü: Halk, Ekim'de sandık başına gidecek!
Yargıtay, istifa ederek rakip firmaya geçen işçinin tazminat almasını engelledi!
Yargıtay, istifa ederek rakip firmaya geçen işçinin tazminat almasını...
Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga 13 yaşındaki çocuğun canına mal oldu!
Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga 13 yaşındaki çocuğun canına mal...
'Sigara içme' diye uyaran babasını gözünü kırpmadan öldürdü!
'Sigara içme' diye uyaran babasını gözünü kırpmadan öldürdü!
Pet şişeden su tüketenler dikkat: Büyük tehlike saçıyor!
Pet şişeden su tüketenler dikkat: Büyük tehlike saçıyor!
Salernitana takımı hangi ülkenin? Salernitana Sport takımı hakkında bilgiler
Salernitana takımı hangi ülkenin? Salernitana Sport takımı hakkında...
Seferihisar'da iki noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
Seferihisar'da iki noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
FED’in faiz kararı dolar ve altını nasıl etkiledi? Piyasalarda dolar kuru ve altında son durum
FED’in faiz kararı dolar ve altını nasıl etkiledi? Piyasalarda dolar...
BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünlerde ne var? BİM 29 Temmuz 2022 Cuma: BİM indirimli ürünler listesi
BİM'de 29 Temmuz 2022 Cuma günü aktüel ürünlerde ne var? BİM 29...
Hastaneler, okul ve kurumlara 8.500 TL maaşla güvenlik görevlisi alımları başlıyor!
Hastaneler, okul ve kurumlara 8.500 TL maaşla güvenlik görevlisi alımları...
Fidan Mustafayeva kimdir, kaç yaşında? Fidan Mustafayeva aslen nereli? Fidan Mustafayeva'nın biyografisi!
Fidan Mustafayeva kimdir, kaç yaşında? Fidan Mustafayeva aslen nereli?...
İş Bankası'ndan emeklilere 500 TL ekstra kazanç!
İş Bankası'ndan emeklilere 500 TL ekstra kazanç!
Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını başka bahara bıraktı!
Fenerbahçe, Dinamo Kiev yenilgisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutlarını...
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırmaya karar verdi!
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırmaya karar...
Şii lider Sadr’ın destekçileri Bağdat'ı karıştırdı: Protestocular Meclis'e girdi
Şii lider Sadr’ın destekçileri Bağdat'ı karıştırdı: Protestocular...