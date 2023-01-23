Emeklilerin nabzı yükselecek! Sonunda açıklandı: O aydan sonraki maaşlara tam 1.125 TL zam!

Türkiye Emekliler Derneği tarafından uzun zamandan beri dile getirilen emekli maaşlarına seyyanen zam (yani, maaşların enflasyon oranına paralel olarak arttırılması) konusu, yaklaşan seçimler nedeniyle tekrar gündeme geldi. Ancak, emeklilerin bu talebinin seçimler sonrasında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz belli değil.
EMEKLİLERİN GÖZLERİ IŞILDAYACAK! ONAY ÇIKTI: EMEKLİYE 1.125 TL'LİK EK ZAM GELİYOR! İLK ÖDEME TARİHİ...
Seyyanen zam konusunda milyonlarca emekli için bir müjde: Meclis tarafından emekli maaşlarına enflasyon oranına paralel olarak arttırılması konusunda bir karar alındı. Ancak, bu kararın ne zaman ve nasıl uygulanacağı henüz açıklanmadı.
EMEKLİYE İNTİBAK ZAMI: TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ TALEBİNDE BULUNUYOR.
Türkiye Emekliler Derneği tarafından uzun zamandan beri istenen emekli maaşlarına seyyanen zam konusu, seçim öncesinde meclis tarafından kabul edildi. Bu kararın sonucunda emekli maaşları en az 1125 TL daha artacak ve 2000 sonrası emeklileri ilgilendirecektir. Bu güzel müjde, milyonlarca emekli için inanılmaz bir haber
ve seçim öncesinde gerçekleşen bir karar olarak gündemdedir. Bu haber seçim öncesinde verilmiş bir müjde olup gerçekliği doğrulanmamıştır. Resmi bir açıklama yapılmamış ve Türkiye Emekliler Derneğince yapılmış bir açıklama olmamasına rağmen seçim öncesinde emeklilerin beklentileri çok yüksek. Ancak, emekli maaşlarına yapılacak herhangi bir zam konusunda resmi bir açıklama yapılana kadar bu haber gerçekliği doğrulanmamıştır. Ayrıca, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli maaşları arasındaki farklılık nedeniyle Türkiye Emekliler Derneği tarafından intibak zammı talebi istenmiş ancak şu ana kadar bir çözüm yolu bulunamamıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde emeklilerin talepleri gündeme gelebilir ve intibak zammı uygulanabilir. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalar ve kararlar takip edilecektir.