Emeklilerin para sıkıntısını şıp diye kesecek ödeme! Gece yarısı açıklama geldi: Şartlara uyan emekliler alacak! Bankalardan müjde. Kamu bankalarının başlatmış olduğu kampanya ile birlikte emeklilere 32 bin TL para verilecek. İşte bu paranın detayları ve krediye ilişkin diğer bilgiler...
KAMU BANKALARINDAN MÜŞTERİLERİNE MÜJDE
15 Milyon emekliyi ilgilendiren haber Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan geldi. Emekli maaşını bu üç kamu bankasından alan müşterileri için 32 bin TL'lik kredi ödemesi gerçekleştirilecek. Açıklama resmi gazetede yayınlandı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlananlara göre üç kamu bankası emeklinin yanında yer alacak. 3 yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma sözü veren emeklilere 32 bin TL'lik ihtiyaç ödemesi gerçekleştirilecek. İşte diğer ayrıntılar...
İhtiyacınızın olması durumunda ve acil nakit ihtiyacınızın olması halinde bu başvuruları internet ortamında kolayca gerçekleştirebileceksiniz. Şubeye bile gitmeye gerek kalmadan işlemlerinizi internet bankacılığı üzerinden kolayca halledebilirsiniz. Bu işlemler için mobil bankacılığı telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Emekli maaşınızı eğer bu üç bankadan alıyorsanız ya da almayıp maaş taşıma işlemi yaparak bu ödemelerden yararlanmak istiyorsanız mobil bankacılık üzerinden işlemlerinizi kolayca halledebilirsiniz. 32 bin TL'lik uygun faiz ve ödeme seçenekleri ile birlikte müşterilerinin memnuniyeti hedefleniyor ve 15 milyonluk emeklinin acil nakit ihtiyaç beklentisinin giderilmesi hedeflenmektedir.