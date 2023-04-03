Emeklilerin uykularını kaçıran haber! Hayaller suya düştü: Zam rüyası resmen bitti!







EMEKLİLERİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ







Emekli vatandaş internet üzerinden zamlar ile ilgili son gelişmeleri merakla araştırmaya devam ediyor. Peki son yapılan 2 bin TL zamdan kimler faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Ülkede 13.5 milyon emekli olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 2 bin TL zam sonrasında en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olmuştu. İlk etapta bu durum herkesin yüzünü güldürse de bu zamlardan sadece 4 milyon emeklinin faydalanacağı ve 9 milyon emekliye zam yapılmayacağı öğrenildi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıktığı müjdesi sonrasında mecliste 4 milyon emekli için görüşme yapıldığı öğrenildi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından yapılan açıklamaya göre en düşük emekli maaşı 2 milyon 721 bin emeklinin faydalanması bekleniyor. En düşük emekli maaşı 4 bin 500 TL olsaydı zamdan 1 milyon 192 bin 186 kişi, 5 bin TL olsaydı 1 milyon 917 bin 254 kişi, 6 bin TL olsaydı 1 milyon kişinin eklenmesi bekleniyordu. 2 bin TL zam sonrasında 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşlarından 4 milyon emekli faydalanacak. Seçim öncesinde yapılan zamla birlikte 9 milyon emekli zam olmayacak. Emekliler bu duruma isyan ederken mecliste en düşük emekli maaşı konusunun önümüzdeki günlerde onaylanması bekleniyor.