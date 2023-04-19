Emeklilerin yüzü Nisan ayında gülmeye devam ediyor! Başvurunuzu yapın 50 bin TL kredinizi alın!

Yeni emekli olan vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kredi kampanyalarını araştırmaya devam ederken müjdeli haberler geldi. Peki 50 bin TL kredi nasıl çekilir? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİLERE 50 BİN TL KREDİ MÜJDESİNakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni kredi kampanyaları netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından bankalar da harekete geçti. Devlet destekli olarak düzenlenen 30 bin TL ve 50 bin TL kredi kampanyasının şartları belli oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankalarının düzenlediği devlet destekli kredi için maaşın kredi çekilecek bankadan alınıyor olması gerekiyor.
Başvurular şubeye gitmeye gerek olmadan mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Maaşını bankaya taşıdıktan sonra emekli vatandaşlara yüzde 1.69 faiz oranlı 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankalarının katıldığı devlet destekli emekli ihtiyaç kredisi için emekli maaşlarının bankaya taşınması şartı aranıyor. Nakit ihtiyacı olan emekli vatandaşların bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla düzenlenen kredi kampanyasına başvurular şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden yapılacak.