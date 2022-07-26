Emeklilerin zam farklarında miktar belli oldu: Hesaplara 6 bin 858 lira yatacak!







Maaş zam farkları 28 Temmuz tarihinde hesaplarda







4 Temmuz'da emekli ve memurlara yapılan maaş zammı sonrası ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre kesinleşen oranlar hak sahiplerine uygulanmaya başlandı. Memur ve memur emeklisi 2022 Temmuz zamlarında maaşlarına yüzde 41.69 oranında yükselme alırken söz konusu hesaplamalar da toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ay içerisinde meydana gelen enflasyon farkı baz alınmıştı. Diğer taraftan; enflasyon farkı ve aynı zamanda ikinci yarı yıl için geçerli olacak olan yüzde 7’lik sözleşme zamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisine yapılacak kümülatif zam ise yüzde 41.69 oranıyla netleşmişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada 1 Temmuz itibarıyla hak edilmiş olan zam farklarının 28 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçeceği bildirildi. Bu kapsamda emekli sandığından maaş alan malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı sahiplerinin zam farklarını aynı tarihte çekilecek. Toplamda 2 milyon 385 bin 799 kişiye 6 milyar 447 milyondan fazla bir ödeme yapılırken en çok merak edilen konulardan birisi de kimin ne kadar fark alacağı oldu. Konuyla ilgili hazırlanan listede ise maaş farkı alacak olan emeklilerin hesabına yatacak tutarların en düşünün 1788, en yüksek tutarın da 6 bin 858 lira olduğu görüldü.