EKONOMİ
26 Temmuz 2022 - 13:28

Emeklilerin zam farklarında miktar belli oldu: Hesaplara 6 bin 858 lira yatacak!

Milyonlarca emekli vatandaş, Temmuz zamlı maaşlarının farklarını alabilmek için gün sayıyor. 28 temmuz tarihinde yapılacak ödemelerde alınacak maaş farkları da ayrıca merak ediliyor. Yapılan listede ise emeklilerin alacakları zam miktarlarının ne kadar olduğuna dair detaylara yer verildi. Bu kapsamda ödenecek en düşük ve en yüksek fark oranları da belirlenmiş oldu.

EKONOMİ
26 Temmuz 2022 - 13:28
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklilerin zam farklarında miktar belli oldu: Hesaplara 6 bin 858 lira yatacak!


4 Temmuz'da emekli ve memurlara yapılan maaş zammı sonrası ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre kesinleşen oranlar hak sahiplerine uygulanmaya başlandı. Memur ve memur emeklisi 2022 Temmuz zamlarında maaşlarına yüzde 41.69 oranında yükselme alırken söz konusu hesaplamalar da toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ay içerisinde meydana gelen enflasyon farkı baz alınmıştı. Diğer taraftan; enflasyon farkı ve aynı zamanda ikinci yarı yıl için geçerli olacak olan yüzde 7’lik sözleşme zamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisine yapılacak kümülatif zam ise yüzde 41.69 oranıyla netleşmişti.

Maaş zam farkları 28 Temmuz tarihinde hesaplarda

Maaş zam farkları 28 Temmuz tarihinde hesaplarda



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada 1 Temmuz itibarıyla hak edilmiş olan zam farklarının 28 Temmuz Perşembe günü hesaplara geçeceği bildirildi. Bu kapsamda emekli sandığından maaş alan malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı sahiplerinin zam farklarını aynı tarihte çekilecek.

Toplamda 2 milyon 385 bin 799 kişiye 6 milyar 447 milyondan fazla bir ödeme yapılırken en çok merak edilen konulardan birisi de kimin ne kadar fark alacağı oldu. Konuyla ilgili hazırlanan listede ise maaş farkı alacak olan emeklilerin hesabına yatacak tutarların en düşünün 1788, en yüksek tutarın da 6 bin 858 lira olduğu görüldü.

Maaş zam farkları 28 Temmuz tarihinde hesaplarda

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Motorin indirimi sonrası benzinde de indirim yapıldı: Benzin fiyatı 48 kuruş düşürülüyor!
Motorin indirimi sonrası benzinde de indirim yapıldı: Benzin fiyatı 48 kuruş düşürülüyor!
Akaryakıta indirim yapılacak mı? Akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıta indirim yapılacak mı? Akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları
Son Haberler
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Krem Brüle tatlı tarifi
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir?...
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını kaybetti! Olayın ardındakiler ortaya çıktı
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını...
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları ve belirtileri
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları...
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum belli oldu! Tarihler netleşti
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum...
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat dövdü
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat...
FIFA 2023 ne zaman çıkacak? Fifa yeni oyunu için satış fiyatını belirledi
FIFA 2023 ne zaman çıkacak? Fifa yeni oyunu için satış fiyatını...
Galatasaray orta sahada aradığını buldu! Yeni hedef Norveçli oyuncu Fredrik Midtsjö
Galatasaray orta sahada aradığını buldu! Yeni hedef Norveçli oyuncu...
Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nden Ümit Can Uygun kararı!
Yargıtay 10. Ceza Dairesi'nden Ümit Can Uygun kararı!
Beşiktaş, kanat harekatında Christian Fassnacht ile karar kıldı!
Beşiktaş, kanat harekatında Christian Fassnacht ile karar kıldı!
Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürilerine servet değerinde maaş!
Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürilerine servet değerinde maaş!
Rusya, Kuzey Akım hattında AB'nin doğalgaz akış vanasını kısıyor!
Rusya, Kuzey Akım hattında AB'nin doğalgaz akış vanasını kısıyor!
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili rolleri gerçeğe dönüştü iddiası!
Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili rolleri gerçeğe...