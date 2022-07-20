Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı







Bakan Bilgin EYT açıklamaları







Bakan Bilgin'den enflasyon açıklamaları

Son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili. Peki EYT konusunda son durum nedir? EYT ile ilgili gelişme var mı? Bakan Bilgin'in konuyla ilgili açıklamalarının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.Bakan Bilgin yaptığı ziyaret sırasında EYT'nin çözümsüz bir sorun olmadığını belirtti. Türkiye'nin pandemi sürecinden sonra büyümeye devam eden ülkelerden biri olduğunun altını çizen Bilgin, vatandaşları enflasyona kurban etmeyeceklerini de belirtti. Bakan Bilgin enflasyon ile ilgili enflasyonun yarattığı sorunları da yakın zamanda ortadan kaldıracaklarını belirtti.Bakan Bilgin enflasyon ve emeklilikte yaşa takılanlar ilgili şu sözleri de söyledi; "Ülkemizin geleceğe sahip çıkmak gibi bir yükümlülüğü vardır. Bizler de bu yükümlülüğü her zaman yerine getireceğiz. Türkiye her zaman büyümeye açık bir ülke gerek sanayi gerek kalkınma gerek ekonomisi olsun. Enflasyon da günümüzde büyük bir sorun gibi gözükebilir ancak aldığımız önlemlerle bunları aşacağız. Gerek EYT olsun gerek 3600 ek gösterge olsun gerek asgari ücret olsun biz bu tüm sorunları halkımızla birlikte ortadan kaldıracağız."