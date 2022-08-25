Emeklilik bekleyenlere müjde! Bakan Bilgin EYT açıklaması yaptı







Bakan Bilgin EYT açıklamaları

Çalışma sonuçlarının Ocak ayında mecliste olması bekleniyor







Emeklilikte yaşa takılanlar için geniş çaplı çalışmalar

En önemli etken prim olacak

Maaş bağlanması değerlendirilecek

Kısmi emeklilik

20-25 sene çalışma süresi

Yaş sınırı

Bekleme süresi

Avrupa modeli emeklilik

Prim ve süre

Kademeli emeklilik

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların gözleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelecek açıklamalara çevrildi. Bilgin çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Peki EYT ile ilgili hangi kararlar alınacak? EYT ile ilgili tüm gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.Vedat Bilgin EYT ile ilgili bir çalışma grubu kurulduğunun müjdesini daha önce vermişti. Çalışma grubunun birkaç formül üstünde durduğu da açıklandı. Bilgin, çözüm yolları bulunduktan sonra bu formül ve sonuçların halk ile paylaşılacağını da söyledi. Bilgin aynı zamanda geçici işçilerin sorunlarının da üstünde çalışmalar yapıldığını ve iki konunun da çözümleri bulunduğunda açıklayacaklarını belirtti. Kurulan çalışma grubu hem EYT hem geçici işçilerin kadro alabilmesi için çeşitli formüllerin üstünde duruluyor. Kapsamlı çalışmaların ise Bakanlık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları ile yürütüldüğü biliniyor.Çalışma grubunun konu ile ilgili yaptığı tüm çalışma ve bulunan formüllerin Ocak ayında meclise sunulması bekleniyor. Çalışma grubunun emeklilikte yaşa takılan vatandaşların emekliliği ile ilgili hangi çözümlerin bulunabileceği ile ilgili çalıştığı biliniyor. Çalışma grubunun önceliğinde ise 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası başlayan ve prim gününü tamamlayan çalışanlar olduğu ancak bunun yanında gün ve prim şartını tamamlamayan çalışanlar için de emeklilik ile ilgili çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. Eğer bir vatandaş farklı farklı kurumlarda çalıştıysa 7 sene olan sigorta süresinde en çok hangi kurumdan prim aldığı göz önünde bulundurulacak. Bunların sonucunda da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'ndan emekli olma şartları ortaya çıkarılacak.EYT ile ilgili çalışmanın geniş kapsamlı olacağı duyurulmuştur. Hak sahipleri ortaya çıkarıldıktan sonra kaç vatandaşın EYT'den faydalanabileceği de belirlenebilecek. Öğrenilen bilgilere göre çalışma grubu formülerini genişletmeye çalışıyor. Eğer erkek çalışan senesini ve prim şartını tamamlıyorsa 19 Temmuz 1997 senesi ve öncesinde sigortası başlayanlar 25 senesini tamamlamış oluyor. Daha sonraki yıllarda sigortası başlayanlar ise 25 senesin kademeli olarak tamamlamış olacak. Kadınlar için ise bu süre 20 sene olarak belirlenecek. Eğer primi eksik senesi tamamlanmışsa prim tamamlanabilmesi için yine kademeli bir süreç başlatılacak ve bu da borçlanma şansı sunulması olarak değerlendirilecek. Aynı zamanda 3600 günü tamamlanan çalışanlar için kısmi emeklilik imkanı sunulacak. Bunun şartı ise 3600 günün tamamlanması ve erkeklerde 55 yaş, kadınlarda 50 yaşın tamamlanması olacak. Belirlenen şartlardan en son tamamlanana göre yaş şartı belirlenecek. Bu da EYT için yeni bir formül olarak değerlendirilecek.EYT ile ilgili çalışanların prim günleri büyük önem kazanmaya başlayacak. Yani fazla primi olan bir çalışan her zaman daha avantajlı sayılacak ve yaş şartı gözetilmeyecek. 5000 gün tamamlayan 46 yaşında olan ve 9000 gün olup 51 yaşında olan iki çalışan aynı zamanlarda emekli olamayacak. Bu formüldeki avantaj ise prim ve yaş olarak değerlendirilecek. Avrupa modelinde olduğu gibi belli kesintiler ile de tamamlanmayan senelerin tamamlanması değerlendirilecek. Hem erkekler hem kadınlar için yaş sınırı değil prim sınırı konulması da düşünülüyor. Aynı zamanda yaş şartına kısa süresi kalan çalışanların daha öncelikli olması üstünde de duruluyor.Emeklilik şartlarının belirlenmesi tamamlandıktan sonra maaş bağlaması konusu üzerinde durulacak. Konu ile ilgili de üç farklı formül üstünde durulacağı biliniyor. 2000 senesi ve öncesi, 2000 ve 2008 senesi arasında ve 2008 senesi sonrasında olan durumlar değerlendirilip birleştirildikten sonra maaş belirlenmesi yapılacak. Bu konu ile ilgili de büyük çalışmayı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın değerlendireceği ve ortaya bir bütçe çıkaracağı biliniyor. Maaş bağlama sisteminin ise adaletli şekilde belirlenmesi için uğraşılacağı söyleniyor. Kamuda çalışan sözleşmeli vatandaşların kadroya alınması ile ilgili çalışmaların Ekim ayında, EYT ile ilgili çalışmaların ise Ocak ayında meclise sunulması bekleniyor. EYT ile ilgili birçok formül konuşuluyor. Bu formüller ise şu şekilde;1999 senesinin Eylül ayından önce sigortası başlayan vatandaşların 15 senesi dolmuş oluyor ve 3600 gün prim günü tamamlandığı zaman kadınlar 50 yaşı, erkekler 55 yaşı tamamladıktan sonra kısmi emeklilik hakkı elde edilecek. Eğer bu üç şartın hepsi tamamlandıysa yaş ile ilgili kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşını tamamlaması konuşuluyor. Eğer 3600 gün prim günü tamamlanırsa yaş şartı ortadan kalkabilecek ve kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurduğunda emeklilik hakkı elde edecek.Diğer bir değerlendirilen formül ise kadınların 20, erkeklerin 25 sene prim günü tamamlaması olarak değerlendiriliyor. Emekli maaşının bağlanabilmesi için 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlanması, kadınların 20 sene 7200 prim gününü, erkeklerin ise 25 sene 9000 prim gününü tamamlaması şart koyulacak. Eğer bu formül hayata geçirilirse vatandaşlar yaş şartı aranmadan emeklilik hakkı kazanacak.Değerlendirilen formüllerden bir diğeri de yaş sınırı ile ilgili. Geçmiş zamanlarda konuşulan yaş sınırı 50 olarak belirlenmişti ve eğer bu formül hayata geçerse 50 yaşını tamamlayan vatandaşlar emeklilik hakkı elde edecek.Eğer vatandaş prim gününü tamamlayıp yaş şartını yerine getirmeyi bekliyorsa bu çalışanlara öncelik sağlanabileceği ve 2-3 sene gibi yaş düşürme avantajları sağlanabileceği konuşuluyor.Avrupa ülkelerinde uygulanan maaştan kesinti ile emekli olunması konusu da değerlendiriliyor. Eğer bu formül hayata geçirilirse emekli olacak vatandaşın emekliliğine kalan süre kadar maaşından kesinti yapılıyor. Sigortalı çalışanın emekli maaşından belli bir oranda kesinti yapılıyor ancak yaş şartı yerine getirilerek tamamlandığında maaştaki kesinti de ortadan kalkacak.Eğer çalışan 9 Eylül 1999 senesi öncesinde işe girip sigortası başladıysa belirlenen tarihe göre 5000 ile 5975 prim günü, kadınların 20, erkeklerin ise 25 seneyi tamamlaması gerekecek. Eğer bu şartlar tamamlanırsa bu formüle göre emekli olmak isteyen vatandaşlarda yaş şartı aranmadan emekli olma şansı verilir.EYT ile ilgili çözüm bekleyen vatandaşlar için konuşulan bir diğer formül ise kademeli olarak emekli olmak ile ilgili.