Emeklilik bekleyenlere müjde geldi! 2,4,6 ya da 8 yıl erken emekli olmak mümkün! EYT’li olamayanlar sevinebilir! İşte erken emeklilik hakkında detaylar...

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında EYT ile ilgili konular yer alıyor. Peki erken emekli olmak isteyen çalışanlar nasıl emekli olacak? EYT ile ilgili hangi gelişmeler yaşandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELEREmekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşın gündeminde EYT yer alıyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlarla ilgili prim günü, sigorta tarihleri, cinsiyet, sigorta süresi gibi birçok konu emeklilik şartlarını değiştiriyor. Bağ Kur kapsamında 4 Ekim 2000 tarihinden önce sigortası başlayan vatandaşların 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescil tarihi çekilme şansı oluyor. Koşullar belirlenme tarihlerinde sigorta tescil tarihlerinden sonra vergi kaydı veya sigorta ortaklığı olması ile karşılanabiliyor. 2000 senesinden önce esnaf olan ancak 4 Ekim 2000 tarihine kadar Bağ Kur kaydını yaptırmamış olan vatandaşlar 4 Ekim 2000 tarihinden itibaren kayıtlarını yaptırmış sayılıyor.
2, 4, 6 veya 8 seneye kadar emekli olmak isteyen vatandaşlar 3600 prim günüyle birlikte emekli olabiliyorlar. Ancak bu şartı taşımayan kişiler de borçlanma şartıyla emekli olma hakkı kazanıyor. Aynı zamanda yaş şartını karşılamayan erkek çalışanlar ve prim sigorta süresi olmayanlar askerlik borçlanması kapsamında emeklilik sürelerini 18 ay erkene alabiliyor. Kadın çalışanlar ise doğum yapmaları durumunda her çocuk için 2 sene daha erken emeklilik hakkı alıyor. Yani bu durumda 3 çocuğu olan kadın çalışanlar 6 sene erken emekli olma hakkı yakalıyor.