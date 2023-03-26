Emeklilik bekleyenlere müjdeli haber geldi! 4A, 4B, 4C, EYT'liler dikkat: 1259 gün detayına uyanlara piyango vurdu

Emeklileri ve EYT'lileri yakından ilgilendiren açıklamalar gelirken arama motorlarında araştırmalar başladı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde. 1-15 Ocak 2001'den beri 657 tabi memur olarak görev yapıyorum. Mayıs 1997 ile Kasım 1998 arasında 18 ay yaptığım askerliğimi borçlandım. EYT kapsamına girer miyim?
Öncelikle olarak ilk kez 8 Eylül 1999 tarihinden sonra memur olarak hizmete başlayanlar için önce sigorta olmayanların askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihi geri çekilir. Bu durumda askerlik EYT kapsamında dahil olmaz. 2-1967 doğumlu eşimin sigorta başlangıcı 1999'dan önce olurken 3700 gün prim ödemesi var. Askerlik ödemesi yapıldığında emekli olunabilir mi? EYT kapsamında yer alırken fakat askerliği borçlanarak emekli olamayabilir. Eşinizin sigorta başlangıcı 23 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arasında olurken prim ödemesi yapılarak 5975 güne tamamlayacağı tarihle beraber ödeme yapılabilir.
3-EYT'li olanlar hizmet sözleşmesi sonlandırılır mı? EYT'li olmanız ve EYT ile emekliliği hak edenler kadroya geçmesine engel barındırmaz. 385 sayılı Kanunun hükmünden kararnamenin geçici 23. maddesinden beşinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan yürürlükler kaldırılır. EYT ile emekliliği hak eden sözleşmelilerin iş akitleri üzerinden fesh edilerek işten çıkarılamaz. 4-Sigorta girişim 2004 yılı olurken 1999'da askerdeydim. Askerlik borçlanmaları yapılırken EYT kapsamına giriş yapılır mı? EYT kapsamında yer alabilmek için 2004 yılında sigorta başlangıç tarihinde 7 Eylül 1999'a çekecek kadar askerlik süresi gerekir. EYT kapsamına girmeniz mümkün olmazken 7000 gün prim ödemiş olmanız şartıyla beraber 60 yaşınızı dolduracak tarihte emekli olabilirsiniz. 5-12 Aralık 1979 doğumluyum. İlk sigorta girişim 20 Aralık 1998'a 1063 gün Bağkur 3804 SSK'a prim ödemesi var. Bu durumda nasıl emekli olunabilir? SSK üzerinden emekli olmak için 25 yıl sigorta süresi, 5975 gün prim ödemeyle beraber 58 yaş şartına bakılır. EYT kapsamında dolduğunuz için emekliliğinizde sigorta süresi ve prim araması yapılır. 1108 gün daha prim ödeyerek toplam priminizi 5975 güne tamamlanan tarih EYT kapsamında emekli olunabilir.