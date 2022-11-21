Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Bu şartları sağlamayanlar emekli olamıyor! Emeklilik şartları belli oldu







EKSİK PRİM GÜN SAYISI NASIL TAMAMLANIR?

SAĞLIK SORUNLARI OLAN KİŞİLER NASIL EMEKLİ OLUR?











EMEKLİLİKTE VERGİ İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANILIR?

KANSER HASTALARI MALUL AYLIĞI ALABİLİR Mİ?

EYT düzenlemesi için nefesler tutuldu. 4 milyon kişinin dört gözle beklediği süreç sonunda tamamlanıyor. İlk etapta 1.5 milyon vatandaşın emekli olması beklenirken 1999 öncesi sigorta girişi bulunan kişiler bu kapsamda emekli olabilecek. Bununla birlikte çalışma kaybı yüzde 60 olan vatandaşlar da emekli olabilecek. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…Prim gün sayısı kadınlar için doğum erkekler için askerlik borçlanması ile tamamlanabiliyor. Buna ise isteğe bağlı sigorta adı veriliyor. E-devlet üzerinden prim günlerinizi doldurabilir ve erken emekli olma hakkına sahip olabilirsiniz. Uzmanlar borçlanmanın hemen yapılması gerektiğini ifade ederken asgari ücretteki artışla birlikte borçlanmalarında yükseleceği belirtildi.Çalışma yaşantılarında sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kişiler malulen emeklilik kapsamında emekli olabilmektedir. Malulen emekli olmak için 10 yıl çalışma şartı aranırken 1800 gün prim ödemesi de isteniyor. Bunun yanı sıra malulen emeklilik için yüzde 60 oranında işgücü kaybı şartı aranıyor. Şartları tamamlayan kişiler malulen emekli olabilmektedir.İşe gidemeyecek kadar büyük sağlık sorunu bulunan kişiler için emeklilik işlemlerinde kolaylık sağlanıyor. Bu kapsamda gelir vergisi matrahında yapılan indirimler gündeme geliyor. Şeker hastası ya da astım hastası olan kişilerde sağlık kurulundan yeterlilik raporu aldıkları durumda vergi indiriminden yararlanabilmektedir.Kanser hastası olan kişilerin tanı konulduktan sonra bir yıl içinde başvuru yapması gerekmektedir. Başvurudan sonra 18 ay maluliyet aylığı bağlanabilmektedir. Bu süreç 12 ay ile 24 ay arasında değişiklik göstermektedir. Kan kanseri tanısı konan kişiler için bu süreç 24 ay olarak belirlenirken kemik iliği nakli yaptıranlar da 12 ay boyunca malul aylığı alabilmektedir. Tedavi süreci devam eden vatandaşlar rapor olarak bu süreyi uzatabilmektedir.