Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Bu şartları sağlamayanlar emekli olamıyor! Emeklilik şartları belli oldu

EYT düzenlemesi için nefesler tutuldu. 4 milyon kişinin dört gözle beklediği süreç sonunda tamamlanıyor. İlk etapta 1.5 milyon vatandaşın emekli olması beklenirken 1999 öncesi sigorta girişi bulunan kişiler bu kapsamda emekli olabilecek. Bununla birlikte çalışma kaybı yüzde 60 olan vatandaşlar da emekli olabilecek. İşte merak edilen konu hakkındaki tüm detaylar…
EKSİK PRİM GÜN SAYISI NASIL TAMAMLANIR?Prim gün sayısı kadınlar için doğum erkekler için askerlik borçlanması ile tamamlanabiliyor. Buna ise isteğe bağlı sigorta adı veriliyor. E-devlet üzerinden prim günlerinizi doldurabilir ve erken emekli olma hakkına sahip olabilirsiniz. Uzmanlar borçlanmanın hemen yapılması gerektiğini ifade ederken asgari ücretteki artışla birlikte borçlanmalarında yükseleceği belirtildi.
SAĞLIK SORUNLARI OLAN KİŞİLER NASIL EMEKLİ OLUR?
Çalışma yaşantılarında sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kişiler malulen emeklilik kapsamında emekli olabilmektedir. Malulen emekli olmak için 10 yıl çalışma şartı aranırken 1800 gün prim ödemesi de isteniyor. Bunun yanı sıra malulen emeklilik için yüzde 60 oranında işgücü kaybı şartı aranıyor. Şartları tamamlayan kişiler malulen emekli olabilmektedir.