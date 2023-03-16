YAŞAM
16 Mart 2023 - 21:15

Emeklilik hayaliniz her an suya düşebilir! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin: Bu harflerden biri varsa yandınız!

Emeklilik hayali kuranlar için önemli unsurlar duyuruldu. Emeklilik hayaliniz her an suya düşebilir. e devlet üzerinden hizmet dökümünüzü kontrol etmeye geç bile kaldınız. Çalışanın kıdem tazminatı, ücretsiz sağlık hizmetleri, rapor parası gibi durumlardan yararlanılması için sigorta zorunlu hale getirildi. İşte, hizmet dökümünde kontrol etmeniz gerekenler haberimizde.

YAŞAM
16 Mart 2023 - 21:15
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Emeklilik hayaliniz her an suya düşebilir! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin: Bu harflerden biri varsa yandınız!


SGK, hem işveren hem de çalışanın korunması amacı ile sigorta hizmetleri zorunlu hale getirilirken bu noktada çeşitli sebeplerden dolayı sigortalı olarak çalışmayı tercih etmeyen personeller ve çalışanların sigorta yapmayan işverenlerin olduğu biliniyor.

Çalışanların çalıştığı alanlara dair farklı kodlar ile doğrulandığı bilinirken her çalışanın sigorta kağıdında dikkat edilmesi gereken kodlar belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili kodları ve kodların anlamlarını kamuoyu ile paylaştı.

SİGORTA DÖKÜMÜNDE Ş HARFİNE DİKKAT



Ş kodu yer alan dökümlerde SGK, bu kodun ''Şüpheli'' olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Bu kodun olmasıyla sigortalı çalışma dönemine dair şüpheli olarak yaklaşıldığını ifade eden kamu kurumu için sigortasının iptal edildiği belirtildi.

SGK kodları

SAHTE KODLAR BELLİ OLDU

Hizmet dökümlerinde yer alan kodlar üzerine ''S'' vatandaşların dikkat etmesi gereken hususların başında geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümlerinde bu koda rastlayan kişilerin kurum ile irtibata geçmeleri gerektiğini belirtti.

K KODU

K kodu ise önemli uyarıların başında geliyor. SGK, bu kodun SGK tarafından gönderilen yazıları tebellüğ etmeyen, primleri ödenmeyen firmaları temsili olarak bildirildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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