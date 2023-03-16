Emeklilik hayaliniz her an suya düşebilir! Hemen e-Devlet'ten kontrol edin: Bu harflerden biri varsa yandınız!

SGK, hem işveren hem de çalışanın korunması amacı ile sigorta hizmetleri zorunlu hale getirilirken bu noktada çeşitli sebeplerden dolayı sigortalı olarak çalışmayı tercih etmeyen personeller ve çalışanların sigorta yapmayan işverenlerin olduğu biliniyor. Çalışanların çalıştığı alanlara dair farklı kodlar ile doğrulandığı bilinirken her çalışanın sigorta kağıdında dikkat edilmesi gereken kodlar belirlendi. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili kodları ve kodların anlamlarını kamuoyu ile paylaştı.
SİGORTA DÖKÜMÜNDE Ş HARFİNE DİKKAT
Ş kodu yer alan dökümlerde SGK, bu kodun ''Şüpheli'' olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Bu kodun olmasıyla sigortalı çalışma dönemine dair şüpheli olarak yaklaşıldığını ifade eden kamu kurumu için sigortasının iptal edildiği belirtildi.