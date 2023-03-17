Emeklilik hazırlığı yapan EYT'lilere müjde! O tarihte 11.600 TL hesaplara yatacak: Eğer bu şart varsa...

EYT emeklilerine Nisan ayında ortalama 11.600 TL ödeme yapılacak.
Ramazan Bayramı İkramiyesi
Ramazan Bayramı öncesinde emekliler, 17 Nisan civarında hesaplarına yatırılması beklenen 1.100 TL bayram ikramiyesi alacak. EYT emeklileri, ikramiyelerini Nisan ayında ilk maaşlarının ödenmesinin hemen ardından alacak.
Kurban Bayramı İkramiyesiEmekliler, 19-23 Haziran tarihleri arasında ödenmesi beklenen Kurban Bayramı öncesinde de 1.100 TL ikramiye alacak. İkramiye ödemesinde artış olmazsa 1.100 TL ödenecek.
PromosyonEYT düzenlemeleri kapsamında emekli olanlar, maaşlarına göre 10.000 TL'ye kadar promosyon alabilecek. Nisan Ayında Ödeme
EYT emeklileri, Nisan'da hesaplarına yatırılacak en az 5.500 TL ile ilk emekli maaşı ödemelerini alacak. Ayrıca 6.600 TL Ramazan Bayramı ikramiyesi ve promosyon ödemesi de Nisan ayındaki ilk maaşın hemen ardından hesaplarına yatırılacak. Ortalama 5.000 TL promosyon ile emekliler toplamda en az 11.600 TL alacak.