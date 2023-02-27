Emeklilik hazırlığını şimdiden yapın! Bu yöntemi deneyenler emekli olunca daha yüksek maaş alacak!

Bir çalışan olarak, emekli olduğunuzda alacağınız emekli maaşı miktarını belirlemek sizin elinizde. Emekli olmadan önce bazı önlemler alarak emekli maaşınızı artırabilir ve emekliliğinizin tadını daha fazla çıkarabilirsiniz.
İşte emekli maaşınızı artırmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları;
Erken Plan Yapın: Emeklilik planlamasına ne kadar erken başlarsanız, alabileceğiniz emekli maaşı da o kadar yüksek olur. Emeklilik planlamasını kariyerinizin son birkaç yılına bırakmamaya çalışın. Emekliliğinize kısa bir süre kaldıysa, son 4 yılda yüksek primler ödeyerek emekli maaşınızı artırabilirsiniz. Gelirinizi Artırın: Gerçek kazancınız emekli maaşınızın hesaplanmasında önemli bir faktör. Maaşınız asgari ücretten yüksekse, düşük gösterilmediğinden emin olun. Ayrıca, yemek ödenekleri ve ikramiyeler gibi düzenli ödemeleri bordronuzdaki brüt maaşınıza dahil ettiğinizden emin olun. Tavan Oranında Ödeme Yapın: Primlerinizi ödüyorsanız veya gönüllü olarak sigortalıysanız, emekli maaşınızı artırmak için tavan oran üzerinden ödeme yapın.
İki Yerde Çalışın: Maaşınız düşükse ve imkânınız varsa iki yerde sigortalı olarak çalışın. Bu şekilde gerçek kazancınız prim tutarına eklenerek emekli aylığınız artacak. Çalışma Koşullarınızı İyileştirin: Hangi koşullarda çalıştığınız da emekli aylığınızı etkiler. Aynı işyerinde aynı anda çalışan ancak farklı maaş alan iki çalışanın emekli maaşları farklı olacaktır. Prim Günlerinin Sayıldığından Emin Olun: Prim gün sayısının her ay için 30 gün olarak sayıldığından emin olun. Kendinize Bağlı Kişileri Bildirin: Emekli olacağınız zaman eş ve çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını başvuru sırasında bildirin. Bu sayı emekli maaşınızı etkiler.