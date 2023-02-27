Emeklilik hazırlığını şimdiden yapın! Bu yöntemi deneyenler emekli olunca daha yüksek maaş alacak!













Bir çalışan olarak, emekli olduğunuzda alacağınız emekli maaşı miktarını belirlemek sizin elinizde. Emekli olmadan önce bazı önlemler alarak emekli maaşınızı artırabilir ve emekliliğinizin tadını daha fazla çıkarabilirsiniz.Emeklilik planlamasına ne kadar erken başlarsanız, alabileceğiniz emekli maaşı da o kadar yüksek olur. Emeklilik planlamasını kariyerinizin son birkaç yılına bırakmamaya çalışın. Emekliliğinize kısa bir süre kaldıysa, son 4 yılda yüksek primler ödeyerek emekli maaşınızı artırabilirsiniz.Gerçek kazancınız emekli maaşınızın hesaplanmasında önemli bir faktör. Maaşınız asgari ücretten yüksekse, düşük gösterilmediğinden emin olun. Ayrıca, yemek ödenekleri ve ikramiyeler gibi düzenli ödemeleri bordronuzdaki brüt maaşınıza dahil ettiğinizden emin olun.Primlerinizi ödüyorsanız veya gönüllü olarak sigortalıysanız, emekli maaşınızı artırmak için tavan oran üzerinden ödeme yapın.Maaşınız düşükse ve imkânınız varsa iki yerde sigortalı olarak çalışın. Bu şekilde gerçek kazancınız prim tutarına eklenerek emekli aylığınız artacak.Hangi koşullarda çalıştığınız da emekli aylığınızı etkiler. Aynı işyerinde aynı anda çalışan ancak farklı maaş alan iki çalışanın emekli maaşları farklı olacaktır.Prim gün sayısının her ay için 30 gün olarak sayıldığından emin olun.Emekli olacağınız zaman eş ve çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını başvuru sırasında bildirin. Bu sayı emekli maaşınızı etkiler.