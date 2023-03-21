Emeklilik hesabı sil baştan! Bu hatayı yapanlar emekliliği 5 yıl erteliyor: 4A, 4B, 4C'liler dikkat!

Vatandaşlar emekli haberlerini yakından takip ediyor. E-devlet hizmet dökümüne bakarken bu bilgilerin sigorta prim listenizde olup olmadığına dikkat edin. Bu şartları taşımadıkları takdirde emekli olacak olan çalışanlar haklarını kaybederler veya geç emekli olurlar. İşte konuyla ilgili bilgiler...
E-devlet alanındaki hizmetlerinize baktığınızda sigorta primlerinizin listesinde harfler görüyorsanız ciddiye alın.
Çünkü bu emekli maaşınızı veya sigortanızı iptal edebilir. SGK, sahte sigorta raporlarından kaçınmak için iş yerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlar. Bu tanımlar S (sahte işyeri), Ş (şüpheli işyeri) ve K (kontrollü işyeri) harfleriyle kodlanmıştır. Ş harfi, sigortalı olarak tanınan iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğunu ve iş yerinin kontrol edildiğini/soruşturulduğunu ifade eder. Soruşturma sonunda sahte sigortanın yanlış olduğu tespit edilirse tüm primler iptal edilir.
BUNU YAPMAKTAN KAÇININ
● Bir işyerinde fiilen çalışmadan sigorta yapmayın. Akrabalarınızı da bu şekilde sigortalıymış gibi göstermeyiniz. ● Fiili çalışmanın sigorta da koşul olduğunu unutmayınız. ● Bir işletme sahibiyseniz, hiç kimse için "hatır sigortası" yaptırmayın. ● Çalışmayan kişileri işyerinizde çalışıyormuş gibi göstermeyiniz. Son olarak primler kaldırıldığında siz de cezalandırılacaksınız. ● Piyasada sizi sigortalatacağına söz veren dolandırıcılara aldanmayın. ● Hizmet dökümü ve primleri kontrol ediniz.
5 YIL GEÇ EMEKLİ EDİYOR!
Örnek; 5.000 ödeme günü olan emekli bir sigortalının 5 yıl boyunca sigortalı olduğunu EYT
fark ederse, bu 5 yıla tekabül eden sürenin tamamı prim günlerinden düşülür.
MART'TA EMEKLİLİK BAŞVURU YAPANLAR ÇİFTE ÖDEME ALACAK
Milyonlarca sigortalı halen EYT Yasası kapsamında caymak için başvuruda bulunuyor. Mart'ta başvuran EYT'liler maaşlarını Nisan'dan saydırmak için acele edin. Yani Nisan ayında ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesini kazandığı için çift maaş alıyor.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce ödenir. Dolayısıyla bu tarihten önce emekli olup maaşını alanlar ikramiye de alacak. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. Ayrıca EYT'lilerin önemli bir kısmının iş başında olması da istifa bildirimini zorunlu kılıyor. Buradan emekli olan EYT çalışanları hem kıdem tazminatı hem de izin hakları ile ilgili önemli detaylara ulaşabilirler. Kanunumuz kendi isteğiyle işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanamayacaklarını düzenlemektedir. Ancak, bazı istisnalar vardır. Mevcut yasanın 1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre, emeklilik kıdem tazminatı gerektirir. Burada sigortalı kendi isteğiyle ayrılsa bile tazminat alıyor. EYT çalışanları için burada üç durum ortaya çıkıyor. Bunlar; 1 – Çalışmayı bırakır ve emekli olur 2- İşten ayrılıp tazminat almak ve yeni bir işte veya aynı işte yeni bir iş sözleşmesi ile işe başlamak 3- İşten ayrılıp aynı işte tüm haklarıyla tazminatsız çalışmaya devam etmek. İşten ayrılıp emeklilik yaşına kadar yaşamak isteyenler, son işyerlerinde en az 1 yıl çalışmış olmaları halinde ödenek alır ve ayrılırlar. Kıdem tazminatı, kullanılmayan izin ve diğer alacaklar buradan ödenir. İşten ayrılarak işe başlayanlara kıdem tazminatı ve diğer yardımlar aynı şekilde ödenir. Yeni sözleşme ile süre baştan başlıyor. Üçüncü durumda sigortalı aynı işyerinde tüm haklarıyla ara vermeden devam edebilir. Burada herhangi bir ödeme yapılmaz ve sigortalının kıdem ve izin gibi hakları aynen korunur ve devam eder.
KIDEM TAZMİNATI HESABINA DİKKAT
Kıdem tazminatı alan EYT'liler için alacakları tutar hesaplanırken 'giydirilmiş ücret' ifadesi özellikle öne çıkıyor. Yine 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinde kıdem tazminatının son brüt maaş üzerinden ödendiği belirtilmektedir. Bu nedenle, işten çıkarma, çalışanın çalışma süresi ile son brüt maaşının çarpılmasıyla hesaplanır. Taksitlere ayrılmadan tek seferde ödenen kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Taksite bölünme ancak çalışanın rızası ile yapılabilir. Burada brüt maaşın belirlenmesi sadece alınan maaş üzerinden yapılmamaktadır. Yıl içinde çalışana yapılan tüm ödemeler tazminatın hesaplanmasında kullanılmaktadır. Yani yıl içinde düzenli olarak ikramiye, nakdi yardım, yemek, giyecek yardımı alıyorsanız bunları brüt maaşınıza ekleyebilirsiniz. Birçok sigortalı bu detayı bilmediği için daha küçük tazminat alıyor. Ödemeler düzenli ve nakit olarak yapılmalıdır. Bu nedenle fazla mesai ve primler düzenli olmadığı için dikkate alınamaz. Bu ücretler dikkate alınırsa, daha fazla “giydirilmiş brüt ücret” ile daha çok kıdem tazminatı alma şansı vardır. Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki 8 yıl 4 ay 10 gün çalışmış ve brüt ücreti 18.000 lira olan bir çalışan bir yıllık maaş ikramiye alıyor. Bu çalışan için brüt ücretle tazminat hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır: Brüt ücret 18.000 TL Yılda 1 ikramiye 18.000 TL Ücrete eklenecek miktar: 18.000 / 12 = 1.500 TL Giydirilmiş brüt ücret : 19.500 TL 8 yıllık tazminat: 19.500 X 8 = 156.000 TL 4 aylık tazminat: 19.500 /12 X 4 = 6.500 TL 10 günlük tazminat: 19.500 / 360 X 10 = 542 TL TOPLAM TAZMİNAT: 163.042 TL Damga vergisi: 1.238 TL İŞÇİYE ÖDENECEK TAZMİNAT: 161.804 TL Bu işçi eğer kıdem tazminatı hesabında her yıl aldığı ikramiyeyi kullandırmasaydı ödenecek ücret şu şekilde belirlenecekti: Brüt ücret: 18.000 TL 8 yıllık tazminat: 144.000 TL 4 aylık tazminat: 6.000 TL 10 günlük tazminat: 500 TL Toplam tazminat: 150.500 TL Damga vergisi: 1.142 TL ÖDENECEK TAZMİNAT: 149.358 TL Dolayısıyla bu işçi ikramiyesini hesaba kattırmadığı için daha az tazminat almış olacaktı.