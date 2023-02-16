Emeklilik için eksik primi olanlar dikkat! SGK'dan flaş değişiklik: Kayıtlı çalışanlar...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından on binlerce insan hayatını kaybetti, pek çok insan da yaralandı. SGK ise beklenen açıklamayı duyurarak bazı erteleme kararları aldı. Bu kapsamda SGK, deprem bölgesinde kayıtlı bulunan çalışanlarının mevcut prim borçlarının ödeme sürelerini erteledi. Öte yandan kurumların bildirmek zorunda olduğu bilgi ve belgeler için de ek olarak bir erteleme kararı aldı. İşte detaylar...
SGK PRİM BORÇLARI 31 AĞUSTOS'A KADAR ERTELENDİ!
Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde SGK, 6 Şubat itibariyle deprem bölgelerinde faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra çalışan ve bu 10 ilde ikamet eden sigortalı çalışanların 6 Şubat-30 Nisan arasında 5510 sayılı Kanun gereğince vermekle yükümlü olunan belge ve beyannamelerin 26 Mayıs tarihine kadar verilmesi durumunda yasal süre içerisinde verilmiş sayılacağını bildirdi. Buna ek olarak 6 Şubat'tan önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait olan prim borçlarına gecikme zammı, 31 Ağustos tarihine kadar erteleneceği bildirildi.