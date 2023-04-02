Emeklilik yaşı düşürüldü! SGK'dan yeni açıklama: Sigortası o tarihte başlayan 44 yaşında emekli olacak!

Milyonlarca emekli olmak isteyip yaşa takılan vatandaşlar için EYT
yasasında düzenlemeler devam etmekte iken emekli olmak isteyip de gününü dolduranlar için emeklilik yolu açıldı. Detaylar haberimizde…
SGK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: O TARİHTE SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR DİKKAT! 42,43,44,45 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLECEK
Emeklilik yasası ile ilgili çalışmalar son sürat devam etmektedir. Emekliler yıl, yaş ve ikramiye günlerini hesapladıktan sonra emekli olmayı beklemektedir. 3600 ile kalıcı olarak emekli olmak bir seçenektir, ancak bazı durumlarda çalışanların erken emeklilik seçeneği vardır. Peki erken emeklilik için şartlar neler? İşte yıl, yaş ve prim şartını tamamlayan çalışanların erken emekli olabilmesi için gereken şartlar… Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşın uzun süredir beklediği EYT Yasası Aralık ayında yürürlüğe girecek. EYT ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, masadaki formaliteler ve stajlara katılım tartışması gündemde kalıyor. Emekli olmak isteyen çalışanların kanunen belirli bir yaşa gelmeleri ve belirli gün sayısı için prim ödemeleri gerekmektedir. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılığın başlamasının üzerinden geçti ve emeklilik hakkı doğuyor. Yaş, sigorta primi, sigorta günlerinin yerine getirilmesi vb. şartları taşıyan kişi emekli olabilir. Bu, o zamanları azaltır ve çeşitli emeklilik seçenekleri yaratır. Buradaki kilit kriterlerden biri 3600 ama EYT'nin erken emeklilik yolu ve güncel durumu ile ilgili tüm detayları haberimize verdik.
EYT’SİZ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI!
Emeklilik, hizmet yıllarını ve ikramiyelerini tamamlayan tüm çalışanların yasal hakkıdır. Emekli olmak için belirli yasal gereksinimleri karşılamanız gerekir. Yasaların koyduğu şartları taşıyanlar emekli olabiliyor ancak bazı değişiklikler işçiler için engel teşkil ediyor. İkramiye ve sigorta günleri dolmuştur ama yaşlılıkla meşgul olan işçiler emekli olamamaktadır. Milyonlarca işçiye mal olan durumla ilgili EYT'nin düzenlemesi sürüyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce katılan sigortalılar, 15 yıllık sigortalılık süresinin 3600 gününü tamamladıktan sonra yaş şartından cayma hakkına sahiptir. Sigorta Eylül 1999'da başladıysa ve 15 yıldan az hizmet süresi varsa, emekli olabilecek bir çalışan iş ilişkisini feshedebilir ve 3.600 ikramiye gününden sonra kıdem tazminatı talep edebilir. Kanuni hizmet ve ikramiye günlerini dolduran işçi, kıdem tazminatı talep ederek iş akdini feshedebilir. Peki nasıl mı? Söz konusu çalışanlar; 15 yıllık sigortalılık süresinin Mayıs 2002'de sona ermesinden sonra 50 yaşındaki bir kadın çalışan ve 55 yaşındaki bir erkek çalışan emekli maaşı almaya hak kazanmıştır. 3.600 gün yaşlılık, ölüm ve maluliyet sigortası primi ödeyenler kendi istekleri ile emekli olabilirler.
15 YIL KESİNTİSİZ ÇALIŞAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan vatandaşlar: 15 yıl sigortalılık süresi, 3.600 gün prim ödeme yükümlülüğü ve yaş şartlarını sağlayanlar emekli maaşı alabilirler. Yaş gereklilikleri, yasal hizmet yılı sayısına ve ikramiye günlerinin tamamlandığı tarihe göre belirlenir. Bu tarihten sonra erken ve kademeli olarak emekli olabilme avantajına sahip olacaksınız. Prim Gününün bitiş tarihi emeklilik yaşınızı belirler. Çalışanın emekli olabilmesi için kadının 50, erkeğin 55 yaşını doldurması gerekmektedir.
15 YILLIK MEMUR EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
Emekli Sandığı Kanunu'na göre, engelliliği nedeniyle 15 yıldan fazla çalışmış bir kişi emekli maaşı için başvurabilir. 1999 yılı öncesi sigortalılar, bu süre ve prim tarihi sona erdikten sonra emeklilik ikramiyesine hak kazanırlar. Ancak, staj sigortasının başlangıcı emeklilik ikramiyesinden sayılmaz.
15 YILLIK SÜRE VE PRİMİ 2002'DE DOLDURAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
23 Mayıs 2002 tarihinde kadın çalışanın 15 yaşını doldurup 50 yaşını, erkek çalışanın 55 yaşını doldurması durumunda 3600 gün iş göremezlik, yaşlılık ve ölüm sigortası ödenecektir. 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 arasında, uygun çalışanlar 52 yaşında emekli olacak ve çalışanlar 56 yaşında emekli olabilecek. Kasım 1981'den önce sigortalı olan işçiler, Kasım 1976'dan önce sigortalı iseler, 3600 günü tamamladıktan sonra 55 yaşında emekli olabilirler.
İHBAR SÜRESİNE UYMAK ZORUNLU MU?
Süresiz iş sözleşmesinin feshi sırasında belirtilen geçerli sebeplerden biri ile iş ilişkisinden ayrılan işçinin ihbar süresine uyması gerekmez.
ASKERLİK BORÇLANMASI İLE SÜRE DOLDURULABİLİR Mİ?
8 Eylül 1999 tarihinden önce işe alınan çalışanlar, 15 yıl 3600 gün SSK statüsünde çalışan emeklilik fırsatından faydalanabilir. Askerliğini sigortalı olmadan tamamlayanlar 15 yaşında ve 3600 gün (yaş şartını sağlaması halinde Eylül 1999'dan önce) kredi
çekerek emekli maaşı alabilirler. Ayrıca, amortisman oranlarına sahip meslekler daha yüksek prim olarak kabul edilir ve yaş gereksinimleri daha düşüktür.
BAKAN BİLGİN'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI
EYT`lilerin durumlarına ilişkin çalışmaların ne durumda olduğunun sorulması üzerine Bilgin şunları söyledi: "Biz 1999 öncesi işe girmiş olanların yaş sorunu yüzünden emeklilikte karşılaştıkları sorunun çözümüne dönük düzenleme hazırlığı içerisindeyiz. Bu tek tip bir düzenleme. Bazı televizyonlarda uzman diye elinde kalemle hesaplamalar yapıyorlar, bu rakamlar onlar açısından maalesef doğru değil. Ellerinde veriler yok. Bütün çalışanların yaşı, günü ve prim sayısı gibi tüm veriler elimizde. O gerçek veriler üzerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bunu Meclise intikal ettireceğimizi kamuoyuna açıkladık ve sayın Cumhurbaşkanı'mıza da bu konuda bilgi verdik." Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi. Bilgin, EYT ile ilgili bir genelge çıkarılacağını kaydederek, bu düzenlemenin detaylarının gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacağını söyledi.
"TAMAMLADIK DİYEBİLİRİM!"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı'nın ardından EYT hakkında son haberleri verdi. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."
"ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!"
Taşeronlar, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT'liler için çalışmaların Aralık ayına kadar tamamlanıp halka duyurulacağını ve Meclis takvimine ekleneceğini söyledi.
MHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN EYT AÇIKLAMASI!
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, EYT ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) defterini, bu yasama yılında, bir daha açılmamak üzere en iyi şekilde çözerek kapatacağız." dedi. Akçay, "EYT En geç aralık ayının sonunda, en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası Meclis'ten EYT geçer. Ama biz, Aralık ayının son günlerinde bunu yasalaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 'emeklilik yaşı' düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak." Dedi
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
EYT düzenlemeleri, sigortalı olarak ilk kez 8 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başlayan ve yaş şartını bekleyen ancak prim ve yıllık şartlarını yerine getirmiş sigortalılar için geçerlidir. 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta kapsamı, kadınlar için 20, erkekler için 25 yılı kapsamaktadır.
KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?
Emekliliğin yıl koşulu ve prim ödemelerini eksiksiz olarak yaptıysanız, hangi yaşta olursanız olun emekli olmayı bekleyebilirsiniz. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra emeklilik yaşını/emeklilik yaşını dolduranlar emekli olabilir. Bu kişilerin yaşlarına ve ödüllendirilen gün sayısına göre kademeli olarak emekli olmaları beklenmektedir.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA ALT SINIR GELECEK Mİ?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kıdemeli olarak geriye çekilme seçenekler arasında yer alırken, bir yaş sınırı getirilmesi de düşünülüyor. Bir süredir 50 yıllık sistem gündemde ama yeni yaş sınırı getirilirse emeklilik yıl ve ikramiye şartlarını sağlayanlar belirlenen yaşa kadar beklemek zorunda kalacak.