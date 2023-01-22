Emeklilik yılınız bu tarihlerden biriyse 1500 TL daha zam kapıda! Meclis yeşil ışık yaktı: Kritik yıllara dikkat!

Emeklilerin gündeminde yer alan maaş zamlarına dair gelişmeler tüm hızıyla devam ederken meclis üzerinden konu hakkında yeşil ışık yandı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranları belli olurken kulislerde ise seyyanen zam ve intibak düzenlemesine dair gelişmeler yer aldı. EYT yasasıyla beraber seyyanen zam beklentisinde son noktaya gelindi.
2000 YILI SONRASI İNTİBAK DÜZENLEMESİ
İntibak düzenlemesiyle beraber emekli maaşlarına ait gelişmeler yaşanırken çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2000 öncesi emekli olan emekliler için maaşlara zam yapılacağı bilgisi verildi. Bakan Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklama üzerine EYT hakkında son gelişmelere değinildi. 2000 sonrası emekli olanlar için intibak yasası hakkında beklentilerde artışa geçildi. İntibak yasası günden güne meclisin ve siyasetin gündemine gelen konular arasında yer alması için hazırlık yapılırken EYT düzenlemesinde intibak konusu yasalaşması bekleniyor.