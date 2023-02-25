Emeklilik yılınız ek zam getirecek! e-Devlet'ten kontrol edin: 1300 TL zam göz kırpacak!

Emeklilerin merakla beklediği Mart ayına ilişkin yeni bir duyuru yapıldı ve enflasyon rakamlarının yükselmesi, emekli maaşlarına %30 oranında bir zam yapılacağı beklentisine neden oldu. Bu kararın sonucunda, 2023 yılı için asgari emekli maaşı 5.500 TL olarak belirlendi. Detaylara bakıldığında, emeklilerin alacakları maaş miktarı ve zam oranı yükseltildi.
EMEKLİLERE ZAM MÜJDESİ! ÖDEMELER ZAMLI YATACAK RESMEN DUYURULDUEmekli maaşlarındaki yetersiz artışlar, Ocak ayına yönelik enflasyon rakamlarıyla birlikte daha da belirgin hale geldi. Hayat pahalılığındaki artışla birlikte, milyonlarca emekli için ay sonunu getirmek oldukça zorlaşıyor. Bu nedenle, emekliler hükümetin harekete geçerek maaşlarını iyileştirmesini talep ediyorlar ve yeni bir duyuru için adeta heyecanlı bir bekleyiş içindeler.
EMEKLİLER MAAŞLARINA İYİLEŞTİRME TALEP EDİYOR!
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gündeme getirilen intibak yasası, 2000 yılı öncesi emekli olanların prim kazançlarının göz önüne alınmasını amaçlamaktadır. Yeni yasa ile birlikte, 2002 yılı öncesi emekli olanlar 2000 yılında emekli olanlardan daha fazla para kazanacaklar. Bu düzenleme ile mevcut durumun iyileştirilmesi hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni yasanın uygulanmasında sorumluluk alacak ve 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların maaşlarında 1.300 TL'ye kadar artış sağlanacak. Bu artışlar, enflasyondan kaynaklanan maaş farkının yansıtılması durumunda verilecek. 2023 yılına girilmesiyle birlikte, emeklilerin refahının artırılması amacıyla çalışmalar hızla devam etmektedir.