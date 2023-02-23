Emeklilik yılınıza hemen bakın! Listedeki kişiler 1300 TL maaş zammı alacak!







AÇIKLANAN ENFLASYON ORANLARI







OCAK ENFLASYONUN TEMMUZ ZAMMINA ETKİSİ

OCAK ENFLASYON ORANINA GÖRE MAAŞLAR

Ocak ayında emeklilere yapılan zam kısa süre mutlu etse de enflasyonun açıklanmasıyla sevinç yerini hüzne bıraktı. Verilen maaşlarla geçinemeyeceğini dile getiren milyonlarca emekli, maaşlarına tekrar zam yapılması gerektiğini açıklamıştı. Beklenen oldu zam haberi dile getirildi.2023 yılına girmemizle, Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapıldı. Yapılan zam oranı yüzde 30 değerindeydi. Fakat aldığı maaşında hayat pahalılığında bir değerinin olmadığını dile getiren vatandaş temmuz ayında yapılması gereken zam oranını merakla beklemeye başladı. Temmuz ayında yapılması beklenen zam oranın önceki aylardaki enflasyon oranına göre belirleneceği bildirildi. Ocak ayının enflasyon oranı 6.65 TL olarak açıklandı. Fakat temmuz ayında yapılması beklenen zammın şubat, mart, nisan, mayıs, haziran aylarının enflasyon oranlarının açıklanması halinde bu oran anlaşılabilecek. Aynı zamanda ocak ayı enflasyon oranı ile üretici fiyat endeksi yüzde 4.15, yıllık tüketici enflasyonu da yüzde 57,68 olarak açıklandı.Enflasyon oranlarının artması ile her alanda zam yapıldığı için maaşlara yansıyan zam oranlarının pek de önemi kalmadı. Geçim sıkıntısı yaşayan emekliler temmuz yanında yapılası beklenen zam oranının nasıl olacağını merak etmeye başladı. Bunların üzerine de vatandaş hesaplamalar yapmaya başladı. Eğer yapılacak olan zam oranı ocak ayında açıklanan enflasyon oranı üzerinden gerçekleşirse, en az memur emeklisi 8.427,12 TL maaş alacak. Aynı zamanda 2000 senesi öncesinde sigortalı Bağ-Kur esnaf emeklisi olan kişi de en az 6.498,38 TL olacak. Ayrıca hesaplanan değerler arasında memur maaşları da yer aldı. Geçim sıkıntısı yaşayan, faturalarını ödemekte, kira ödemekte zorlanan memurlar da temmuz ayında yapılması beklenen maaş zamlarını merak ediyor. Yapılan hesaplara göre, yine ocak ayında açıklanan 6,65 oranındaki enflasyon değerine göre Temmuz ayında memur maaşına zam yapılırsa en az memur maaşı 12.546 TL olacak. Yüzde 8 değerini de aşarsa enflasyon farkı da eklenecek. İntibak yasasının gündeme gelmesi ile 1.300 TL ek fark alacak. Çalışmayan eşlere yapılan ödemeler 1.044,91 TL olacak. 0-6 yaş arası çocuklara ise 229,85 TL ödeme verilecek. 6 yaş üzerindeki çocuklara ise 114,93 TL ödeme yapılacak. Ağustos ayında açıklanacak toplu sözleşme ile 2024 ve 2025 senelerinde de maaşların ne kadar olacağı konusu ortaya çıkacak.Lise mezunu hizmetli : 11.622,90 TL Lise mezunu memur : 12.473,02 TL Lisans mezunu vaiz : 14.671,46 TL Lisans mezunu hemşire : 15.516,28 TL Lisans mezunu şube müdürü : 17.888,56 TL Pratisyen hekim : 21.032,53 TL Uzman hekim : 22.020,44 TL Öğretmen : 13.844,66 TL Genel müdür : 39.110,82 TL Vali : 45.028,80 TL