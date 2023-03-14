Emeklilikte Yaşa Takılanlar maaş farkına takıldı! Alacağınız maaş aslında bu olabilir!

Emeklilik başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi de sonraki süreç için araştırmalarını sürdürüyor. Peki emekli vatandaşlara maaş ne zaman bağlanacak? Bayram ikramiyesi alma hakları olacak mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ VATANDAŞLAR İÇİN ÖDEME SÜREÇLERİEYT yasasıyla birlikte emeklilik başvurusu yapan vatandaşların maaş bağlama işlemleri tamamlandığı zaman kısa mesaj yoluyla bilgi verilecek ve e-Devlet sisteminden de sorgulama yapılabilecek. Mart ayı içinde başvuru yapan vatandaşlar 1 Nisan itibariyle emeklilik hakkı kazanacak ve ilk emekli maaşları 17 Nisan tarihinden itibaren yatmaya başlayacak. Maaşlar emeklilik sicil numaralarının son hanesine göre 17 Nisan ve 26 Nisan arasındaki süreçte yatacak. Bağ Kurlu vatandaşların da 25 Nisan ve 28 Nisan tarihleri arasında maaşları yatacak. Bütün emeklilere her ay maaşlarının yüzde 4 ve 5 arası oranda ek ödeme yapılacak. Emekli maaşları 4 bin 67 TL altında olan vatandaşlara yüzde 5, daha üstünde olan vatandaşlara ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak. EYT yasasıyla birlikte emekli olan vatandaşlara da ek ödemeler yapılacak. Emekli maaşı 6 bin TL olan vatandaşın maaşı 6 bin 240 TL olarak yatacak. 5 bin 500 TL'den daha az emekli maaşı almak söz konusu olmayacak.
SSK ve Bağ Kur emeklisi vatandaşların emeklilik başvurularını yaptıktan sonraki ilk ay içinde maaşları ödenmeye başlanacak. Mart ayı içinde başvuru yapan vatandaşların hakları 1 Nisan tarihinde tanımlanacak ve maaşlar aynı ay içinde yatacak. İlk emekli maaşı ödemesi 17 Nisan olan vatandaşın tam maaşı ve 16 günlük maaş farkı hesabına geçecek. 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 16 günlük farkla birlikte 8 bin 433 TL olarak yatırılacak. Mart ayında başvuru yapan vatandaşların bir hak kaybı olmayacak. Mayıs ayında 1 Nisan tarihinden itibaren biriken maaşın hepsi yatırılacak. İlk maaş 17 Mayıs tarihinde yatıyorsa 1 Nisan 17 Nisan, 17 Nisan 17 Mayıs, 17 Mayıs 17 Haziran dönemlerindeki maaşlar toplu olarak yatacak. 21-23 Nisan tarihleri arasında olacak olan Ramazan Bayramı ikramiyesi için emekli maaşının bayramın olduğu ay içinde bağlanmış olması gerekiyor. Mart ayında başvuru yapıp 1 Nisan itibariyle emeklilik hakkını alan vatandaşlar bayram ikramiyesini de alabilecek. Nisan ayında emeklilik başvurusu yapan vatandaşların emeklilik hakları 1 Mayıs tarihinden itibaren tanımlanacak. Bu vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayacak ancak Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecekler. Bayram ikramiyesi güncel olarak 1.100 TL olarak yatırılıyor ancak bu sene emekli ikramiyelerine de yüksek bir zam yapılması bekleniyor.