Emekliliye müjde! Geri ödemesiz 6.000 TL ödeme yapılacak!













Emekli Promosyon tutarı nedir?

Promosyon Şartları Nelerdir?

Son dönemde ekonomik koşullar, asgari yapılan zamlar ile birlikte emekli maaşlarına da zam yapılmıştı. Bankalar da devreye girerek bünyesinde emekli maaşı alan ve yeni müşteri portföyü oluşturmak için düğmeye basmakta. Bu bankalar arasında Kuveyt Türk, emekli müşterilerine özel 6.000 TL ödeme yapacaklarını duyurdu. Kendileri tarafından yapılan bu uygulama diğer bankaların da katılması için çağrıdan bulunmaktan çekinmedi.Sözleşme yenileme ile promosyon ödemeleri ile bankalar birbirleri ile yarışarak her biri portföyüne yeni bir müşteri katmış ve bu konuda çalışmalarına devam ederek yeniliklerine devam etmektedirler. Emekliler için banka tercihi kadar, bankalar için de emeklinin kendilerini tercih etmesi büyük bir etken olmakta. Emekli maaşını taşıması halinde 6.000 TL tutarında ödeme yapacağını açıklayan Kuveyt Türk, diğer bankalarında buna katılmasını bekliyor.Bankaların çağrısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işbirliği ile başlatılan promosyon kampanya kapsamında emeklilerin vereceği karar merak konusu oldu. Emekli maaşı 550 TL ve üstü ise 6.000 TL geri ödemesi olmayan promosyon alınabilecek.Promosyon alabilmek için öncelikle kişinin kendisine yakın olan bir Kuveyt Türk banka şubesine gitmesi gereklidir. Aylığın minimum 3 yıl süre ile taahhüt edilmesi gereklidir. Bu da 3 yıl boyunca farklı bir banka geçmeden Kuveyt Türk üzerinden maaş alınması gerektiğini açıklamaktadır.Maaşını eşinin vefatı ile alan veya vefat eden ebeveyn kaynaklı alan kişiler de bu kampanyadan yararlanabilmektedir.