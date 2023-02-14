Emeklinin cebi boş kalmayacak! Bakanlık müjdeyi patlattı: 20.000 TL almak için başvuru ekranı açıldı! Emeklinin yüzünü güldürecek nakit ödeme desteği. Devlet destekli olarak verilecek. 10 bin ve 50 bin TL arasında verilecek kredilere ekstra olarak promosyon sürprizi de dikkat çekti. İşte diğer detaylar...
EMEKLİYE KREDİ MÜJDESİ VE PROMOSYON DESTEĞİNakit ihtiyacı olanlar bu haber sizleri ilgilendiriyor. Başvuru koşullarını taşımanız halinde tarafınıza 10 bin ve 50 bin TL arasında ödeme yapılacak. İhtiyaç kredisi ödemesi için başvurular başladı. Pek çok vatandaş verilecek promosyon miktarını ve ihtiyaç kredi detaylarını merak ediyor. İşte diğer ayrıntılar...
13,5 milyon emekliye özel kredi özel paketleri ve promosyon seçenekleri hem kamu hem de özel bankaları kapsıyor. Kendinize uygun olan kredi paketlerine başvuruda bulunmak için bankaların şubelerine giderek başvuruda bulunabilir ve online bankacılık üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz.
Acil nakit ihtiyacı olanlar için de verilecek kredinin detayları paylaşıldı. Başvuru şartlarını taşıyan emeklilere verilecek haber için vatandaş araştırmalara başladı. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri için geçerli olacak kredi ödemesi düşük faizli, uzun vadeli olarak sunulacak. Düşük faizli kredi detayları haberimizde yer alacak. Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankasından emeklileri rahatlatacak kampanya paylaşıldı. SSK, Bağ - Kur ve memur emeklilerinin faydalanacağı kampanya hakkındaki bilgileri emekli vatandaşlar araştırmaya başladı. Acil nakit ihtiyacınız var ise 10 bin ve 50 bin TL arasında, uygun ödeme seçenekleri, düşük faizlerle ve uzun vade imkanları ile birlikte alabilirsiniz. Ayrıca ihtiyaç kredi ödemelerinin yanında da 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren müşterilerine de 5 bin TL promosyon ödemesi de verilecek.