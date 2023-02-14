13,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken nakit para müjdesi verildi. Hem kamu hem de özel bankalarından fırsatlar doğarken başvuruların başladığı haberi verildi. Banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan online başvuru yapanlara düşük faizli kredi imkanı sağlandı. Emekliye düşük faizli kredi veren bankalar hangisi, kimler bu kredilerden faydalanabilir? İşte detaylar... Emeklinin dört gözle beklediği haber o bankalardan geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sevindiren haber geldi. SSK, Bağkur ve Emekli sandığı emeklilerinin yararlanabileceği bu kredi paketleri resmen duyuruldu. Kredi başvurusu devlet bankalarının şubeleri veya mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden rahatlıkla sağlayabilirsiniz. 10 bin TL ve 50 bin TL arasında farklılık gösteren düşük faizli kredi için harekete geçildi.
Finans
14 Şubat 2023 - 23:15
Emeklinin cebi boş kalmayacak! Bakanlık müjdeyi patlattı: 20.000 TL almak için başvuru ekranı açıldı!
Emeklilere müjdeler peş peşe gelmeye devam ederken SSK, Bağkur ve emekli sandığı fark etmeden hepsi bu destek ödemelerinden faydalanabilecek. Başvuru yapan her emekliye 10.000 - 50.000 TL aralığında nakit destek. İşte, bakanlık tarafından gelen duyuru ayrıntıları haberimizde.
Finans
14 Şubat 2023 - 23:15