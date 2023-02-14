Finans
14 Şubat 2023 - 23:15

Emeklinin cebi boş kalmayacak! Bakanlık müjdeyi patlattı: 20.000 TL almak için başvuru ekranı açıldı!

Emeklilere müjdeler peş peşe gelmeye devam ederken SSK, Bağkur ve emekli sandığı fark etmeden hepsi bu destek ödemelerinden faydalanabilecek. Başvuru yapan her emekliye 10.000 - 50.000 TL aralığında nakit destek. İşte, bakanlık tarafından gelen duyuru ayrıntıları haberimizde.

Finans
14 Şubat 2023 - 23:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Emeklinin cebi boş kalmayacak! Bakanlık müjdeyi patlattı: 20.000 TL almak için başvuru ekranı açıldı!
TAKİP ETTAKİP ET


13,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanırken nakit para müjdesi verildi. Hem kamu hem de özel bankalarından fırsatlar doğarken başvuruların başladığı haberi verildi. Banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan online başvuru yapanlara düşük faizli kredi imkanı sağlandı. Emekliye düşük faizli kredi veren bankalar hangisi, kimler bu kredilerden faydalanabilir? İşte detaylar...

Emeklinin dört gözle beklediği haber o bankalardan geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sevindiren haber geldi. SSK, Bağkur ve Emekli sandığı emeklilerinin yararlanabileceği bu kredi paketleri resmen duyuruldu. Kredi başvurusu devlet bankalarının şubeleri veya mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinden rahatlıkla sağlayabilirsiniz. 10 bin TL ve 50 bin TL arasında farklılık gösteren düşük faizli kredi için harekete geçildi.



emekliye para yağıyor

KAMU BANKALARI DUR DURAK BİLMİYOR

Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halkbank üzerinden alanlara düşük faizli kredi verildiği gibi aynı zamanda promosyon imkanı da sunuldu. İlk defa bu bankalardan birinin müşterisi olanlar henüz promosyon ödemelerinden faydalanmadıysa maaşını taşıyarak 5 bin TL'ye kadar geri ödemesiz nakit destek alabilir.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-TC vatandaşı olmak

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Düzenli gelire sahip olmamak

-Kredi notu 1200 puan ve üzeri olması

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ