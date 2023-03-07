Emeklinin cebi bu ödemeyle şenlenecek! O banka teklifi çift haneye çıkardı

Promosyon ödemeleri bankalar arasında rekabet ortamını beraberinde getirdi. Promosyon ödemesi 10 bin 500 liraya ulaştı. Emeli aylıklarını 3 sene boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler için promosyon verilecek. Promosyon ödemeleri 2017 yılından beri süregelmektedir. Günümüzde bütün bankalar bu fırsatı müşterilerine sunmaktadır. Emekliler diledikleri banka ile uzlaşıp ödemelerini alabilirler.
Hangi banka 10 bin 500 liralık promosyon verecek?Emeli maaşını Yapı kredi Bankası'na aktaran ve 3 sene süre ile Yapı Kredi'den maaş alacağını taahhüt edip sözleşmeye imza atan emekliler adına Mart 2023 promosyonları yenilendi.
Bu yeniliğe göre; 3 bin 500 liraya dek emekli aylığı alanlara 4 bin 200 lira, 3 bin 500 lira ile 7 bin 500 lira aralığında aylık alanlara 5 bin lira, 7 bin 500 ile 10 bin lira aralığında aylık alanlara 6 bin 300 lira, 10 bin lira ve daha fazla aylık alanlara ise 7 bin 500 liralık ödeme yapılacak. Güncel zamlar kapsamında minimum emekli aylığı 5 bin 500 liraya ulaştı. Aylığını Yapı Kredi'ye aktaran emekli vatandaşlar, aylıkları ile birlikte 5 bin liralık promosyon alacaklar. Bu durumda toplamda 10 bin 500 lira kazanmış olacaklar.