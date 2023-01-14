Emeklinin cebi şenlenecek, başvuran hemen ATM'den alıyor! Az önce limitler belli oldu! Ziraat bankası 16.000 TL, Vakıfbank 18.000 TL, Halkbank 7.000 TL krediyi anında onaylıyor!

Kamu bankalarından emekliye destek kredi ödeme kampanyası geldi. Emeklilere özel olan kredi imkanları sunulmaya devam ederken Ziraat Bankası 16 bin TL, Vakıfbank 18 bin TL ve Halkbank ise 7 bin TL kredi limiti güncelledi. İşte, nakit kredi seçeneğinden yararlanmak için yapılması gerekenler ve tüm detaylar... Ülkemizden en büyük kamu bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kendi müşterilerine öyle bir kampanya hazırladı ki görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bankacılık işlemlerinde çok büyük kolaylık sunuldu. Bu bankalar üzerinden maaşını alan emeklilere verilen bu imkandan yararlanmak oldukça kolay. Taşıt kredisi ya da konut kredisi çekmeyi düşünenler için düşük faiz oranları sunuldu. Hızlıca hesaba yatırılan kredilerden aynı gün içerisinde yararlanabilirsiniz. Taşıt kredisi ya da ev kredisi olarak kullanmak isteyenler oldukça şanslı.
ZİRAAT BANKASI KREDİ BİLGİLERİ
36 ay vadeli ve 16 bin TL ihtiyaç kredisi için toplamda geri ödenecek tutar 23 bin 553 TL oldu. Faiz oranı yüzde 1.79 olurken yıllık maliyet oranı yüzde 30.92 olarak belirlendi. Kişilerin bu krediden yararlanması durumunda aylık ödenecek tutar 652 TL'dir.